Elektrische Mercedes-Benz GLC wordt zevenzitter

Stel je voor, je loopt de Mercedes-Benz-showroom in en zegt: 'Goedemiddag, ik kom kijken voor een Mercedes-Benz GLC 400 4Matic met EQ-technologie en zeven zitplaatsen'. Een hele mond vol, tijd voor een tweede bak koffie. Dit kan wel eens realiteit gaan worden, want het heeft er alle schijn van dat de elektrische GLC aan een derde zitrij gaat beginnen. Op deze spionagefoto's zien we de GLC met EQ-technologie met vooral ook een flink afgeplakte derde zijruit. Dat is natuurlijk niet zomaar gedaan.

Dat er een GLC met EQ-technologie met zeven zitplaatsen aankomt, is niet heel verrassend. Met zijn normaal gesproken al 570 liter bagageruimte is deze GLC een stuk ruimer dan zijn brandstofbroer, dus is dit een logische keuze. Niet alleen daarom is het hier een stuk minder erg om wat bagageruimte in te leveren; de GLC met EQ-technologie heeft ook nog een 128 liter grote frunk. Zelfs met de hele auto vol mensen is er dan dus als het goed is nog wel redelijk wat bagageruimte over.

Alsof dat nog niet genoeg is: het lijkt erop dat dit exemplaar zelfs nog een slagje langer is dan de reguliere GLC met EQ-technologie. Na de C-stijl lijkt de raamlijn aan de bovenkant minder schuin af te lopen en ook de D-stijl lijkt wat meer rechtop te staan. Mercedes-Benz voert dus duidelijk wat in zijn schild om wat meer ruimte te creëren. Waarschijnlijk is de zevenzits-GLC pas ver in het nieuwe jaar een keer van de partij.