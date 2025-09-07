De Mercedes-Benz EQC is niet meer. Deze elektrische Mercedes-Benz GLC is zijn opvolger. De elektrische Mercedes-Benz GLC heet voluit 'GLC met EQ-technologie' maar deelt helemaal niets met de brandstof-SUV waar hij het gros van zijn naam mee deelt.

Highlights Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie

Opvolger EQC

Wel de GLC-naam, eerste op nieuw EV-platform

Tot ruim 700 kilometer bereik

Kort nadat de fonkelnieuwe BMW iX3 debuteerde, trekt Mercedes-Benz het doek van het model waarmee het merk die iX3 wil jennen. Dit is de nieuwe Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie. Jawel, dus niet EQC. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden is de GLC met EQ-technologie géén elektrische versie van de GLC-met-verbrandingsmotoren zoals voorganger EQC dat - met een aangepaste koets - wel was. Net zoals de nieuwe BMW iX3 weinig meer dan een deel van zijn naam met de X3 deelt en op een eigen EV-platform is gebouwd, troont ook de Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie op een splinternieuw EV-platform dat niets met de basis van de GLC te maken heeft.

Nu dat uit de lucht is, kunnen we het hebben over wat de elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie te bieden heeft. Allereerst: nieuw design. Mercedes-Benz noemt het model "[...] de eerste productieauto die de doorontwikkelde Mercedes-Benz designtaal van sensuele puurheid laat zien." De elektrische GLC is direct als moderne Mercedes-Benz te herkennen, maar onderscheidt zich toch van wat je al kent. Met name met zijn grote verlichte grille.

Hoewel de elektrische GLC op het MB.EA-platform troont en dus een andere basis heeft dan de GLC-met-verbrandingsmotoren, zien we in zaken als de raampartij en voorschermen overeenkomsten, maar ook verschillen. De vorm van de koplampen doet denken aan die van de traditioneel gemotoriseerde GLC, maar ze hebben toch echt een eigen vorm én een eigen indeling. Compleet met drieledige ledsegmenten die aan het Mercedes-logo doen denken. De verlichtingstechniek heet voluit Digital Light met Micro Led-technologie en moet niet alleen 50 procent minder energie verbruiken, maar ook een aanzienlijk groter deel van de weg kunnen verlichten. Ook de achterlichten trekken de aandacht naar zich toe. Ze zijn ingevuld met ronde led-elementen met erin - uiteraard - verwijzingen naar het Mercedes-logo. Ook achterop de nieuwe CLA en en concept-car Mercedes-AMG GT XX zagen we al achterlichten met ronde vormen. Ruim belooft de GLC met EQ-technologie ook te zijn: zijn wielbasis is meer dan 8 centimeter langer dan die van de EQC die hij vervangt.

713 kilometer bereik

Uitgebreide informatie over de aandrijflijnen hebben we nog niet. Vooralsnog zijn we op de hoogte van één motorversie. Die komt in de eerste helft van 2026 op de markt en heet GLC 400 4Matic. Die heeft twee samen 489 pk sterke elektromotoren. Het 800 volt MB.EA-platform biedt in deze variant een 94 kWh (netto) accu en die levert deze variant een bereik op van 713 kilometer. Snelladen kan met 330 kW. Concurrent BMW iX3 kennen we vooralsnog alleen als 470 pk sterke 50 xDrive met 108 kWh accu, 800 kilometer bereik en snellaadvermogen van 400 kW. Ook interessant: Mercedes-Benz spreekt van een trekgewicht van een indrukwkkende 2.400 kilo. Daar kan dus een lel van een caravan of paardentrailer achter.

De nieuwe elektrische GLC heeft onder meer slimme luchtvering die je wellicht kent als je weleens in de huidige S-klasse hebt (mee-) gereden.

Hyper hyper!

Mercedes-Benz perst al jaren diverse soorten Hyperscreens in zijn auto's: grote displays die al dan niet vrijwel de gehele breedte van de cockpit beslaan. In de nieuwe Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie zit een 39,1 inch (99,3 centimeter!) breed scherm dat van links tot rechts uit één stuk bestaat. Het scherm draait op de nieuwste versie van Mercedes' MBUX-besturingssysteem en moet met name op het gebied van AI flinke stappen zetten.

Meer over het interieur: de Mercedes-Bens GLC komt beschikbaar met een groot glazen panoramadak én is optioneel te krijgen met Vegan Pack. Daarin zitten enkel materialen voor het interieur die door - hou je vast - The Vegan Society zijn goedgekeurd.