Mercedes-Benz stapt geleidelijk af van het EQ-label. Dat verklaart waarom de elektrische G-klasse bij zijn introductie niet EQG, maar 'G-klasse met EQ Technologie' werd genoemd en waarom de elektrische variant van de nieuwe CLA niet aan het EQ-label hangt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de opvolger van de EQC - het elektrische equivalent van de GLC - straks voluit Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie heet. Een hele mond vol. Om de gemoederen voor de komst van de elektrische GLC op te warmen, hebben de Duitsers Mercedes-topman Ola Källenius achter het stuur van de SUV gezet. Daarbij komen we ook nieuwe specificaties te weten.

Zo profiteert de volledig elektrische GLC van de Airmatic-luchtvering waarop ook de S-klasse je trakteert, al dan niet in combinatie met een mee- en tegensturende achteras. Ook moet de elektrische GLC een stuk ruimer zijn dan zijn naamgenoot met verbrandingsmotoren. Dat heeft de auto onder meer te te danken aan zijn wielbasis. Die is namelijk 8 centimeter groter dan die van GLC-met-verbrandingsmotoren. Volgens Mercedes-Benz leveren alle extra centimeters de achterpassagiers 'significant' meer been- en hoofdruimte op.

Niet alleen op de achterbank is de elektrische GLC ruim, ook achter de achterbank is -ie dat. De bagageruimte bedraagt volgens Mercedes-Benz namelijk 570 liter. Een reguliere GLC schopt het tot 620 liter, maar een plug-in hybride GLC tot 470 liter. Maar er is meer. Zo krijg je in de elektrische GLC 1.740 liter aan opberggenot als je de achterbank platgooit. Bovendien zit er onder de voorklep een bagageruimte (frunk) waarin je maar liefst 128 liter kwijt kunt.

Dan de vraag der vragen: wat is de actieradius van de elektrische GLC? Die vraag blijft onbeantwoord, maar we kunnen je wel al vertellen dat een GLC 400 4Matic geheten variant met meer dan 320 kW kan laden. Onder meer dankzij de 800v boordspanning. Daarbij meldt Mercedes-Benz nadrukkelijk dat hij naast met 800v ook met 400v kan laden. Afhankelijk van de markt, overigens. De huidige CLA kan in Nederland bijvoorbeeld (nog) enkel bij 800v-laders terecht. De elektrische GLC moet in 10 minuten zo'n 260 kilometer kunnen bijladen. Meer data? Hebben we. Zo is het maximum trekgewicht 2.400 kilo.