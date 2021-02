Elektrische Mercedes-Benz EQC goedkoper

De Mercedes-Benz EQC 400 4Matic krijgt een nieuwe basisversie die - omdat de nieuwe naamloze uitvoering in heel Europa identiek is geconfigureerd - de vanafprijs van de elektrische SUV omlaag brengt. De prijs van de nieuwe basisversie van de Mercedes-Benz EQC 400 4Matic is vastgesteld op €68.095. Voorheen stond de voordeligste EQC vanaf €77.935 in de orderboeken. Het betreft een uitvoering waarbij Mercedes-Benz de standaarduitrusting heeft toegespitst op de zakelijke rijder, de Business Solution. Deze versie beschikt onder meer over een achteruitrijcamera, stoelverwarming en de pakketten Easy Pack, Urban Guard Plus en Tirefit. Ook is onder meer sfeerverlichting en een uitgebreid audiosysteem standaard.

Ook nieuw is de EQC 400 4Matic AMG Line, een variant die uitgevoerd als Business Solution een vanafprijs heeft van €74.095 en in dat geval officieel voluit EQC 4Matic Business Solution AMG heet. Deze versie is vanbuiten onder meer te herkennen aan zijn grill die niet slechts uit horizontale lamellen is opgebouwd, maar is versierd met de AMG-grille met twee horizontale lamellen. Ook horen een sportiever vormgegeven voorbumper met chroomkleurige elementen, 19-inch vijfspaaks lichtmetaal en een aangepaste achterbumper bij deze versie met AMG-aankleding. De kenner herkent de AMG Line overigens ook aan zijn zijspiegelkappen, die zijn immers in carrosseriekleur in plaats van in het zwart uitgevoerd. Vanbinnen profiteert de AMG Line onder meer van een met leer bekleed afgeplat sportstuur en deurpanelen die met onder fraaier ogende siernaden zijn afgewerkt. AMG-sportpedalen en speciale vloermatten maken eveneens deel uit van het subtiele AMG-feestje.

De twee nieuwe Business Solution-smaken zijn per direct te bestellen en staan vanaf mei bij de Nederlandse dealers.