Mercedes-Benz heeft in vrij korte tijd het gros van zijn compacte modellen vernieuwd, maar de GLB en EQB moeten nog bijgepunt worden. We kunnen je nu de gefacelifte elektrische EQB laten zien, maar ook zijn conventioneler gemotoriseerde GLB-zustermodel.

De GLB is een van de meest veelzijdige modellen van Mercedes-Benz. Het model werd in 2019 gepresenteerd en is niet te alleen te krijgen met reguliere benzine- en dieselmotoren, maar ook als sportieve 35 AMG-versie met een 306 pk sterke aandrijflijn. Daarnaast is de praktische cross-over leverbaar met vijf- of zeven zitplaatsen en bestaat er in de vorm van de EQB zelfs een volledig elektrisch zustermodel van dat ook met diverse aandrijflijnen én met vijf of zeven zitplekken leverbaar is. De elektrische EQB volgde zo'n twee jaar na de GLB, maar wordt waarschijnlijk gelijktijdig met de GLB gefacelift. Onlangs legde Mercedes-Benz de A- en B-klasse op de snijtafel en ook de CLA en CLA Shooting Brake zijn al opgefrist. Je raadt het al: de GLB en EQB en de GLA en EQA zijn de volgende! Op deze foto's hebben we de vernieuwde GLB en EQB te pakken.

Op heftige optische aanpassingen lijk je niet te hoeven rekenen en dat betekent dat de facelift die Mercedes-Benz voor de GLB en elektrische EQB in petto heeft netjes in lijn is met die van de andere modellen op het in de basis voorwielaangedreven MFA2-platform. Dat betekent dat de verlichting voor en achter subtiel wordt vernieuwd en dat er kleine wijzigingen worden doorgevoerd aan de grille en de bumpers. Daarnaast krijgt het tweetal waarschijnlijk de nieuwste versie van het MBUX-multimediasysteem en dat betekent dat de auto's afscheid nemen van het touchpad. Alle benzineversies van de GLB zijn straks uitgerust met mild-hybride techniek en mogelijk weet Mercedes-Benz ook de aandrijflijnen van de elektrische EQB fijn te slijpen.