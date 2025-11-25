Elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake vanaf €55.000

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is er sinds zijn generatiewissel voor het eerst met elektrische aandrijflijnen. Het is die elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie waarvan AutoWeek je nu de prijzen kan melden.

De Mercedes-Benz CLA is inmiddels met diverse aandrijflijnen te bestellen. De sedan is er naast als EV ook met mild-hybride motoren. Ook de fonkelnieuwe Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is nu te bestellen, al gaat het vooralsnog enkel om de volledig elektrische versies.

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie is er als 250+ Business Solution vanaf €54.986. De sedanversie van de CLA is er met die aandrijflijn vanaf €54.534. De meerprijs is dus klein. Voor net geen 55 mille krijg je een 272 pk sterke elektromotor, een 85 kWh accu en een bereik van tot wel 767 kilometer. De CLA Shooting Brake 250+ is er ook als Luxury en kost dan €58.011. Liever AMG-aankleding? Reserveer dan een bedrag van €60.552.

Hoger op het menu van de CLA Shooting Brake staat de 350 4Matic. Die heeft uiteraard vierwielaandrijving en heeft twee samen 354 pk sterke elektromotoren. De 85 kWh accu levert deze versie een rijbereik op van 721 kilometer.

Later volgt vast nog een mildere elektrische variant: de CLA Shooting Brake 200. Die is 224 pk sterk en heeft een 58 kWh accu. We mikken voor die versie op een vanafprijs van zo'n 50 mille. Mild-hybride versies komen er ook. We verwachten de 180, 200 en 220 met achtereenvolgens 156 pk, 184 pk en 211 pk. Later meer!

Prijzen elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie