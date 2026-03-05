Ga naar de inhoud
Elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake als CLA 200 duizenden euro's goedkoper

Minder voor minder

5
Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake
Lars Krijgsman
5

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is alleen nog met een elektrische aandrijflijn te bestellen. Daar komt er nu eentje bij en die maakt de CLA Shooting Brake plots duizenden euro's goedkoper.

De Mercedes-Benz CLA Sedan is al met meerdere elektrische en hybride aandrijflijnen te bestellen. De praktischere en ruimere CLA Shooting Brake stond tot op heden met slechts twee elektrische aandrijflijn op het menu. Daar komt er nu een bij. Een stap onder de CLA 250+ parkeert Mercedes-Benz nu de 200-versies. Die hebben een kleinere accu en zijn minder potent, maar zijn daardoor ook veel minder duur.

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake heeft 250+ een 85 kWh accu en een 272 pk sterke elektromotor, goed voor een bereik van tot 767 kilometer. Die kost je minimaal €55.006. De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake is als 200 duizenden euro's goedkoper. Hij kost minimaal €49.651. Daar krijg je uiteraard minder voor. Hij heeft een 58 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een bereik van 525 kilometer. Althans, als je voor de Business Solution-uitvoering gaat. De duurdere en rijker uitgeruste Business Solution Luxury en Business Solution AMG komen achtereenvolgens tot 514 en 512 kilometer ver.

De elektrische Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake zoemt vanuit stilstand in 7,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 210 km/h. Meer cijfers? Hebben we. Hij kan met 200 kW snelladen, mag 1.500 kilo trekken en heeft een bagageruimte die 455 liter groot is. Een frunk heeft-ie ook: daar kun je 100 liter in kwijt.

De prijzen van de hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake volgen in een later stadium.

Prijzen Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie - maart 2026

AccuVermogenBereikAandrijvingUitvoeringVanafprijs
CLA 20058 kWh224 pkAchterBusiness Solution€49.561
CLA 20058 kWh224 pkAchterBusiness Solution Luxury€52.586
CLA 20058 kWh224 pkAchterBusiness Solution AMG€54.522
CLA 250+85 kWh272 pkAchterBusiness Solution€55.006
CLA 250+85 kWh272 pkAchterBusiness Solution Luxury€58.031
CLA 250+85 kWh272 pkAchterBusiness Solution AMG€59.967
CLA 350 4Matic85 kWh354 pk727 kilometerVoor en achterBusiness Solution AMG€66.017
5
Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Mercedes-Benz CLA

INFO

