Elektrische Mercedes-Benz CLA als tussenmaatje: ruim 670 kilometer rijbereik
250 tussen 200 en 250+
De elektrische Mercedes-Benz CLA was er tot op heden met een 58 kWh of 85 kWh accu. Daar perst Mercedes-Benz nu een pakket tussen. Het heeft een capaciteit van 71 kWh en ligt in de nieuwe Mercedes-Benz CLA 250.
De nieuwe Mercedes-Benz CLA was al als elektrische 200, 250+ en 350 4Matic te bestellen. De CLA 200 heeft een 58 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor, de CLA 250+ is 272 pk sterk en heeft een 85 kWh accu. Daartussen wurmt zich nu de Mercedes-Benz CLA 250. Zonder plusje dus.
De Mercedes-Benz CLA 250 heeft net als de 250+ een 272 pk sterke elektromotor op de achteras en zoemt dan ook net zo snel - in 6,7 seconden - vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Het grote verschil zit hem in de accu. In de CLA 250 ligt namelijk een echt tussenmaatje met een capaciteit van 71 kWh. Die Mercedes-Benz CLA 250 heeft een rijbereik van 673 kilometer en nestelt zich daarmee logischerwijs ook tussen de CLA 200 (658 kilometer) en CLA 250+ (791 kilometer).
De Mercedes-Benz CLA 250 is er als Business Solution vanaf €51.134. De CLA 200 kost bij gelijke uitvoering minimaal €48.109 terwijl de CLA 250+ minstens €53.554 kost. Inderdaad: ook wat betreft de vanafprijs zit de CLA 250 precies tussen de 200 en 250+.
|Vermogen
|Accu
|Bereik
|Uitvoering
|Vanafprijs
|CLA 200
|224 pk
|58 kWh
|541 kilometer
|Business Solution
|€48.109
|CLA 200
|224 pk
|58 kWh
|531 kilometer
|Business Solution Luxury
|€51.134
|CLA 200
|224 pk
|58 kWh
|529 kilometer
|Business Solution AMG
|€53.070
|CLA 250
|272 pk
|71 kWh
|673 kilometer
|Business Solution
|€51.134
|CLA 250
|272 pk
|71 kWh
|660 kilometer
|Business Solution Luxury
|€54.159
|CLA 250
|272 pk
|71 kWh
|658 kilometer
|Business Solution AMG
|€56.095
|CLA 250+
|272 pk
|85 kWh
|791 kilometer
|Business Solution
|€53.554
|CLA 250+
|272 pk
|85 kWh
|777 kilometer
|Business Solution Luxury
|€56.579
|CLA 250+
|272 pk
|85 kWh
|774 kilometer
|Business Solution AMG
|€58.515
|CLA 350 4Matic
|354 pk (AWD)
|85 kWh
|749 kilometer
|Business Solution AMG
|€64.613
