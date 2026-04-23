Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BMW i3 vs Mercedes-Benz C-klasse
Nieuws

Elektrische Mercedes-Benz C-klasse vs BMW i3: andere insteek

Kiezen maar

Joas van Wingerden
16

De nieuwe BMW i3 is nog maar net onthuld, of er is al antwoord in de vorm van de elektrische Mercedes-Benz C-klasse. Het zijn directe concurrenten, maar wel met een wat andere insteek.

Misschien ben je nog maar net een beetje gewend geraakt aan de opvallend gelijnde nieuwe BMW i3 en dan krijg je nu ook nog een volledig elektrische Mercedes-Benz C-klasse voor je neus. Die tweede is mogelijk een stukje minder 'ingewikkeld' om in je op te nemen, omdat hij een stukje traditioneler oogt dan zijn directe concurrent. Dat weerspiegelt ook al wel de insteek van Mercedes-Benz. Als we de twee naast elkaar zetten, valt op dat de C-klasse op een wat conservatievere wijze de strijd aangaat en de BMW i3 in zekere zin wat vooruitstrevender in elkaar steekt. Het ene is niet meteen beter dan het andere, het gaat er voor een groot deel om wat je persoonlijke smaak is.

Lichte voorsprong voor BMW

Toch is het wel zo dat de BMW qua elektrische prestaties een paar streepjes voor lijkt te hebben op de Mercedes-Benz. Om te beginnen is er de snellaadtijd. Beide auto's hebben weliswaar 800V-technologie, maar de snellaadwaarden die BMW belooft liggen wat hoger. De i3 zou met 400 kW moeten kunnen laden en in tien minuten 400 km rijbereik erbij kunnen krijgen. De C-klasse doet 320 km in diezelfde tijd en heeft een laadpiek van 330 kW. De vooralsnog gecommuniceerde maximale actieradius van de C-klasse ligt met 760 km ook lager dan die van de BMW, die op 900 km uitkomt. Dat laatste dankt hij voor een deel ook wel aan een groter accupakket van net geen 109 kWh, in plaats van het 94,5 kWh-exemplaar van de C-klasse. Het vermogen dan? Nou, dat is nog even koffiedik kijken, omdat het wachten is op meer versies van beide auto's. Reken op een richting de 900 pk sterke AMG-versie van de C-klasse en M-versie van de i3, maar misschien gaan ze zelfs nog wel verder.

Qua ruimte zitten de twee dicht op elkaar. In de kofferbak van de elektrische C-klasse is er 470 liter ruimte en daarbij heeft de C-klasse nog een frunk van 101 liter. De BMW i3 komt met een ruimere kofferbak (520 liter) en juist een krappere frunk (58 liter), samen goed voor ongeveer hetzelfde aan bagageruimte. Wil je wat kunnen trekken, om nog meer mee te nemen, dan kan dat bij allebei gelukkig prima. De Mercedes-Benz heeft een bevestigd maximaal trekgewicht van 1.800 kilo, het platform van de BMW moet dat ook makkelijk aankunnen, alleen is nog niet helder wat het exacte trekgewicht wordt. Op dat vlak ontlopen ze elkaar straks logischerwijs niet of nauwelijks.

Beleving versus comfort

Tot slot is er nog het uiterlijk en interieur. Je hoeft geen twee keer naar het tweetal te kijken om te zien dat de Mercedes-Benz meer bij het bekende is gebleven. Dat geldt ook voor het interieur, dat er overigens dankzij het Hyperscreen ook zeker modern uitziet. Zo vernieuwend als het interieur van de BMW is het echter niet. Mercedes-Benz zet wat meer in op comfort en een chique uitstraling, waar de BMW een iets meer futuristische insteek heeft met onder meer het hoge display bovenaan het dashboard én een wat meer op het rijden gerichte indeling. Van BMW mag je ook een onderstel verwachten dat wat meer gaat voor een boeiende rijbeleving, waar de Mercedes-Benz waarschijnlijk vooral op comfortabel vlak de leiding neemt. Welke van de twee je het meest aanspreekt, is natuurlijk een smaakkwestie.

Dat is sowieso wel een beetje wat de keuze lijkt te gaan sturen, want op papier is er nu nog geen gedoodverfde winnaar aan te wijzen, al heeft de BMW een klein eerste streepje voor. De prijzen gaan natuurlijk ook veel bepalen, maar het is ook vooral de vraag welke insteek je het meest aanspreekt. Welke van de twee zou jij kiezen?

16 Bekijk reacties
BMW i3 Mercedes-Benz C-klasse Elektrische Auto

Lezersreacties (16)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.