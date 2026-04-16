De reguliere Mercedes-Benz C-klasse heeft een interieur met een opzet die we vaker zien: een enigszins los van het dashboard staand verticaal infotainmentscherm en een apart digitaal instrumentarium. Daar doet de elektrische Mercedes-Benz C-klasse straks niet aan mee, want we krijgen nu te zien dat daar een variant van het Hyperscreen in zit. Dat wil zeggen: vrijwel het hele dashboard bestaat uit scherm. Wel enkel naar wens, want standaard zal het niet zo uitbundig zijn als we op dit beeld zien en zit er voor de neus van de bijrijder waarschijnlijk geen scherm.

Geen traditionele cockpit dus, wat dat betreft, maar tegelijkertijd kennen we deze opzet inmiddels juist eigenlijk ook al wel weer even, van onder meer de EQS en zelfs de reguliere E-klasse. Mercedes-Benz belooft verder dat de waarschijnlijk voluit Mercedes-Benz C-klasse met EQ-technologie geheten auto weelderige bekleding krijgt, met onder meer standaard al bekleding die aanvoelt als leer en optioneel is er Nappaleer van de partij. Een groot panoramadak met maar liefst 162 sterren erin komt ook beschikbaar, net als massage- en ventilatiefuncties voor de stoelen. De volledige onthulling van de elektrische Mercedes-Benz C-klasse laat nu niet lang meer op zich wachten: op 20 april is het zover.