Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Elektrische Mercedes-Benz C-klasse EQ: aanval op nieuwe BMW i3

Elektrische C-klasse naast brandstof-C

2
Mercedes-Benz C-klasse met EQ Technologie
Lars Krijgsman

Mercedes-Benz grijpt de introductie van de nieuwe elektrische GLC met EQ Technologie aan om het volgende belangrijke model aan te kondigen: de elektrische C-klasse. Pardon: de C-klasse met EQ Technologie.

Mercedes-Benz en BMW volgen voor de IAA van München schijnbaar hetzelfde stappenplan. BMW presenteerde er de nieuwe iX3 en liet er een glimp zien van het elektrische alternatief van de 3-serie dat 'i3' gaat heten. Mercedes-Benz trok er het doek van de fonkelnieuwe elektrische GLC met EQ Technologie en blikt er vooruit op het elektrische alternatief voor de C-klasse. Die gaat C-klasse met EQ Technologie of wellicht simpelweg C met EQ Technologie of C EQ heten. Opvallend in de parallel tussen BMW en Mercedes-Benz is dat de iX3 en GLC net als de nieuwe i3 en de elektrische C-klasse concurrenten van elkaar zijn of worden. Ook opmerkelijk is dat de platformstrategie in zekere zin overeenkomt. Zo staan zowel de iX3 als de nieuwe elektrische GLC evenals de i3 en de elektrische C-klasse op een totaal ander platform dan de brandstofauto's waarvoor ze als alternatief dienen (X3, GLC, 3-serie en C-klasse).

Hoe dan ook: op de schimmige afbeelding zien we een elektrische sedan die direct herkenbaar is als C-klasse. Het model heeft niet het 'coupéachtige' van de CLA en lijkt al helemaal niet op de EQE Sedan en EQS Sedan. Net als de nieuwe GLC met EQ Technologie heeft de C-klasse met EQ Techologie een - waarschijnlijk optionele - en grondig verlichte grille. Die wordt geflankeerd door koplampen met daarin een visuele verwijzing naar het Mercedes-logo. Ook aan de achterzijde verwachten we verlichting met erin een Mercedes-ster.

Het platform dat onder deze elektrische sedan schuilgaat is de MB.EA-basis. Dat is een 800v-platform dat naar de elektrische GLC in ieder geval twee samen 489 pk sterke elektromotoren en een 94 kWh (netto) accu brengt. Die combinatie is in de SUV goed voor een bereik van 713 kilometer. Snelladen kan met 330 kW. Het ligt voor de hand dat deze hardware in de 'C-klasse EQ' een grotere actieradius met zich meebrengt. Daarnaast zetten we in op mildere aandrijflijnen, waaronder achterwielaangedreven versies.

2 Bekijk reacties
Mercedes-Benz Mercedes-Benz C-klasse Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Mercedes-Benz C-klasse

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mercedes-Benz C-klasse 300 de AMG|PANORAMA|BOMVOL!

Mercedes-Benz C-klasse 300 de AMG|PANORAMA|BOMVOL!

  • 2020
  • 82.685 km
€ 33.750
Mercedes-Benz C-klasse 200 Luxury Line | WORDT VERWACHT |

Mercedes-Benz C-klasse 200 Luxury Line | WORDT VERWACHT |

  • 2022
  • 129.724 km
€ 32.900
Mercedes-Benz C-klasse Estate 300 e AMG Panoramadak|Burmester® |Camera 360°|Sfeerverlichting|Night pakket|Storlverw.

Mercedes-Benz C-klasse Estate 300 e AMG Panoramadak|Burmester® |Camera 360°|Sfeerverlichting|Night pakket|Storlverw.

  • 2023
  • 81.418 km
€ 39.950

Lees ook

Op Zoek Naar
occasions voor op zoek naar

Een coupé voor een prikkie: twee valsspelers maar met de Alfa GT een fraaie echte coupé!

Nieuws
BMW i3M versus Mercedes-AMG C 63 EQ (Illustraties, Larson)

Stekker-tegenhangers M3 en C63: BMW en Mercedes-Benz gaan elektrische titanenstrijd aan

Nieuws
Spyshots Mercedes-Benz C-klasse

Mercedes-Benz C-klasse: sterrenkracht tegen Audi A5 en nieuwe BMW 3-serie

Proefrit
Mercedes C-klasse C180

Mercedes-Benz C180 Classic (1996) - Ook al is hij erg basic, hij voelt als een echte Benz

Nieuws
Mercedes-AMG C63 Estate

'Mercedes-AMG C63 met viercilinder ruimt het veld, zespitter in aantocht'

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.