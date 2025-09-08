Mercedes-Benz en BMW volgen voor de IAA van München schijnbaar hetzelfde stappenplan. BMW presenteerde er de nieuwe iX3 en liet er een glimp zien van het elektrische alternatief van de 3-serie dat 'i3' gaat heten. Mercedes-Benz trok er het doek van de fonkelnieuwe elektrische GLC met EQ Technologie en blikt er vooruit op het elektrische alternatief voor de C-klasse. Die gaat C-klasse met EQ Technologie of wellicht simpelweg C met EQ Technologie of C EQ heten. Opvallend in de parallel tussen BMW en Mercedes-Benz is dat de iX3 en GLC net als de nieuwe i3 en de elektrische C-klasse concurrenten van elkaar zijn of worden. Ook opmerkelijk is dat de platformstrategie in zekere zin overeenkomt. Zo staan zowel de iX3 als de nieuwe elektrische GLC evenals de i3 en de elektrische C-klasse op een totaal ander platform dan de brandstofauto's waarvoor ze als alternatief dienen (X3, GLC, 3-serie en C-klasse).

Hoe dan ook: op de schimmige afbeelding zien we een elektrische sedan die direct herkenbaar is als C-klasse. Het model heeft niet het 'coupéachtige' van de CLA en lijkt al helemaal niet op de EQE Sedan en EQS Sedan. Net als de nieuwe GLC met EQ Technologie heeft de C-klasse met EQ Techologie een - waarschijnlijk optionele - en grondig verlichte grille. Die wordt geflankeerd door koplampen met daarin een visuele verwijzing naar het Mercedes-logo. Ook aan de achterzijde verwachten we verlichting met erin een Mercedes-ster.

Het platform dat onder deze elektrische sedan schuilgaat is de MB.EA-basis. Dat is een 800v-platform dat naar de elektrische GLC in ieder geval twee samen 489 pk sterke elektromotoren en een 94 kWh (netto) accu brengt. Die combinatie is in de SUV goed voor een bereik van 713 kilometer. Snelladen kan met 330 kW. Het ligt voor de hand dat deze hardware in de 'C-klasse EQ' een grotere actieradius met zich meebrengt. Daarnaast zetten we in op mildere aandrijflijnen, waaronder achterwielaangedreven versies.