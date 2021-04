Elektrische Mazda CX-30 EV gepresenteerd

Bijzonder EV-nieuws. Mazda presenteert in China een volledig elektrische versie van de CX-30. Met de CX-30 EV geheten elektrische cross-over zoekt Mazda het hogerop. In letterlijke zin.

Mazda laat in China de CX-30 EV zien, een volledig elektrische versie van de CX-30. Dat is enigszins opvallend, in Europa is de CX-30 immers alleen met (mild-hybride) benzinemotoren te krijgen. De CX-30 EV dient in China waarschijnlijk als alternatief voor de daar niet leverbare elektrische MX-30.

De Mazda CX-30 EV is officieel nog een designstudie en dient dus vooral als vooruitblik op de komst van een elektrische versie van de CX-30. Technische specificaties zijn er nog niet, maar op basis van het eerste beeldmateriaal valt te concluderen dat de CX-30 EV een ietwat provisorische oplossing is. Omdat het platform van de CX-30 in de basis niet is ontwikkeld met de komst van een elektrische aandrijflijn in gedachten, heeft Mazda de CX-30 EV hoger op zijn poten gezet om plaats te maken voor het accupakket. Om het pakket enigszins te camoufleren, voorziet Mazda de CX-30 EV rondom van treeplanken die voor een enigszins eigenaardig geheel zorgen. De auto krijgt verder van de Europese versie van de CX-30 afwijkend bumperwerk rondom.

De elektrische Mazda CX-30 EV verwachten we in Europa niet op de markt. In China wordt de CX-30 verkocht door het samenwerkingsverband dat Mazda er met Changan heeft.