Elektrische Maserati Grecale Folgore uitgebreid in beeld

Toen Maserati in maart vorig jaar de kleine broer van de Levante presenteerde, gaf het al een klein aantal foto's vrij van de volledig elektrische variant daarvan: de Grecale Folgore. De Grecale Folgore was daarmee de eerste EV die Maserati presenteerde, maar het is niet de eerste elektrische Maserati die op de markt komt. Die eer is voor de elektrische variant van de GranTurismo: de GranTurismo Folgore. De elektrische Grecale Folgore laat nog even op zich wachten, maar is door de Italianen nu wel uitgebreid in beeld gebracht.

Maserati wil in 2025 van alle modellen in zijn gamma en volledig elektrische versie in het aanbod hebben. Vijf jaar later verkoopt Maserati zelfs nog enkel elektrische auto's. De Grecale komt beschikbaar met 300 pk en 330 pk sterke mild-hybride viercilinders en met een van twee turbo's voorziene V6 die het tot 530 pk schopt. De elektrische Grecale Folgore krijgt een 105 kWh accupakket en in ieder geval 800 Nm aan elektrokracht, maar uitgebreide technische specificaties zijn er vooralsnog niet. Net als de elektrische GranTurismo herken je de elektrische Grecale Folgore natuurlijk aan de afwezigheid van knalpijpen onderaan de bilpartij. Verder krijgt de Grecale Folgore ander bumperwerk en een van de benzineversies afwijkende grille.