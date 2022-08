Elektrische Maserati GranTurismo Folgore klaar voor debuut

Het is niet voor het eerst dat Maserati foto's van de elektrische GranTurismo de wereld in slingert. Eerder liet het merk foto's van een gecamoufleerd prototype zien waarop het eindresultaat al in grote lijnen zichtbaar was. Op de nieuwe Twitterfoto van Maserati vallen echter een aantal details op die eerder nog lastig te zien waren. Zo krijgt de motorkap van de GranTurismo aan weerszijden twee grote sleuven die vooraan beginnen en naar achteren toe geleidelijk in de motorkap opgaan. In het midden van de motorkap plakte Maserati een werkelijk enorme drietand die aan de bovenkant de kleuren van de Italiaanse vlag heeft. Zo trek je de aandacht wel.

De GranTurismo Folgore bewandelt geen uitgesproken EV-route, want hij krijgt net als zijn benzinebroertje een traditionele grille en luchtinlaten aan weerszijden van de voorbumper. Wel lijken de twee varianten op detailniveau van elkaar te gaan verschillen. De GranTurismo Folgore heeft namelijk acht dubbele verticale spijlen in de grille, met daarachter een honingraatpatroon. Op de foto's van het gecamoufleerde prototype met verbrandingsmotor zijn zes verticale spijlen te zien, die bovendien dunner lijken dan die van de Folgore. Ook zijn de luchtinlaten in de voorbumper van de Folgore kleiner dan die van de versie met benzinemotor, die meer lucht nodig zal hebben om het hoofd koel te houden.

Maserati maakt op dit moment een rondreis door Californië met de ongecamoufleerde GranTurismo Folgore. Een officiële onthulling volgt naar verwachting op zeer korte termijn. 'Monterey Car Week', een groot Amerikaans auto-evenement dat momenteel in dezelfde staat plaatsvindt, lijkt daar de uitgelezen kans voor.