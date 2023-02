Elektrische Lexus RZ krijgt nieuwe subtopper

De elektrische Lexus RZ is al in diverse uitvoeringen leverbaar, maar krijgt er een nieuwe smaak bij. De Lexus RZ is er voortaan namelijk ook als Luxury Line, een nieuwe uitvoering die slechts één stapje onder topversie President Line staat.

De elektrische variant van de UX is de eerste elektrische Lexus in Europa, maar het is de veel grotere en jongere Lexus RZ die zich de eerste in de basis als elektrische auto ontwikkelde Lexus mag noemen. De Lexus RZ was al leverbaar in een drietal uitvoeringen en daar komt nu een vierde bij: Luxury Line. Die nieuwe smaak staat tussen de Executive Line en topversie President Line. Inmiddels zijn ook de prijzen van de bestaande uitvoeringen aangepast en dus wandelen nog eens door het leveringsgamma van de Lexus RZ.

De Lexus RZ is vooralsnog alleen als 450e leverbaar. De RZ 450e is 313 pk sterk en is daarmee krachtig genoeg om in 5,6 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h te bereiken. Z'n topsnelheid: 313 pk. Interessanter is natuurlijk de actieradius. Welnu: de Lexus RZ perst zo'n 400 kilometer uit zijn 71,4 kWh accu. Snelladen met kan met tot 150 kW.

De vanafprijs van de Lexus RZ bedraagt inmiddels €67.495, terwijl hij eerder voor €64.595 in de orderboeken stond. Voor die ruime 67 mille krijg je de Lexus RZ als Comfort Line. Die smaak biedt 18-inch lichtmetaal, stoelverwarming voor, over twee zones gescheiden klimaatregeling, Lexus Link Connect met 14 inch kleurendisplay, automatische cruise control en een uitgebreid pakket veiligheidssystemen. Een stap daarboven staat de Executive Line die vanaf €71.495 van eigenaar wisselt. De Executive Line biedt als extra's onder meer kunstlederen bekleding, achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, dakrails en privacy glass achter.

Een stapje boven de Excutive Line staat de nieuwe Luxury Line-uitvoering. Daar vraagt Lexus €75.995 voor. Je krijgt er ten opzichte van de Executive Line onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch verstelbare stuurkolom, een elektrisch bedienbare achterklep met kicksensor, Smart Entry, stoelventilatie voor, een head-up display en een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel voor terug. Topversie President Line kost €79.495 en is afgeladen met nagenoeg alles dat Lexus te bieden heeft. Van Ulta Suede-bekleding tot Lexus' meest uitgebreide ledkoplampen, stoelverwarming achter, uitgebreide sfeerverlichting, een uitgebreid audiosysteem van Mark Levinson en uitgebreide parkeerhulp.

Prijzen Lexus RZ

Uitvoering Vanafprijs Comfort Line € 67.495 Executive Line € 71.495 Luxury Line € 75.995 President Line € 79.495

Mogelijk krijgt de Lexus RZ in de toekomst ook een krachtigere aandrijflijn. Met de RZ Sport Concept hintte Lexus daar eerder dit jaar mogelijk al naar.