Elektrische Lexus RZ als sportieve Sport Concept

In Japan is de Tokyo Auto Salon gaande en dat betekent dat Japanse fabrikanten heftig uitpakken met aangepaste modellen en zelfs met sportieve concept-cars. De sportief uitgedoste elektrische Lexus RZ Sport Concept die in dit artikel de hoofdrol speelt, valt in de laatste categorie.

In de eerste plaats is de RZ Sport Concept natuurlijk een heftige verschijning. De RZ Sport Concept is ontwikkeld samen met de Japanse coureur Masahiro Sasaki die ook bij de ontwikkeling van de reguliere RZ betrokken was. We zien een Lexus RZ met een heftig uitgebouwde wielkasten, sportiever bumperwerk en niet één, maar twee grote achterspoilers. Het gevaarte is in een speciale witte kleur gespoten en ligt 3,5 centimeter dichter tegen het asfalt.

Gaat deze met visueel drama overladen RZ Sport Concept in productie? Welnee, maar hij is wellicht interessanter dan je denkt. De auto heeft namelijk een andere aandrijflijn dan de reeds bekende RZ 450e. Waar de RZ 450e zoals die is gepresenteerd aan de voorzijde een 204 pk en 265 Nm sterke elektromotor heeft en achter een 109 pk en 170 Nm sterke elektrounit, heeft deze RZ 450e ook aan de achterzijde de 204 pk sterke motor. Kijken we op de achterklep van de RZ Sport Concept, dan komen we daar de aanduiding RZ 600e tegen. Een stiekeme hint naar een krachtigere RZ wellicht?

Waterstofbuggy: Lexus ROV Concept 2

Lexus neemt meer meer naar de Tokyo Auto Salon. Zo presenteert het er ook de ROV Concept 2, een studiemodel dat voortborduurt op de ROV Concept uit 2021. Net als die eerdere ROV Concept heeft de ROV Concept 2 een 1.0 driecilinder aan boord die waterstof gebruikt. De 3,12 meter korte en offroad-pretmachine biedt plaats aan twee inzittenden en heeft afhankelijk van de ingestelde rijmodus twee- of vierwielaandrijving. De ROV Concept 2 staat op op speciale luchtloze banden maar verschilt verder nauwelijks van de in 2021 getoonde variant.

Outdoor

De Tokyo Auto Salon heeft ook een groot buitendeel en daar laat Lexus zowel de GX - Lexus' hier onbekende versie van de Toyota Land Cruiser (Prado) - als de nieuwe Lexus RX worden in Outdoor-kostuum gehesen. Ze krijgen onder meer een daktent, aangepast bumperwerk en ga zo maar door.