Elektrische Lexus RZ 450e toont dashboard

De lancering van de Lexus RZ 450e verloopt op een wat ongebruikelijke manier. De RZ, zoals de modelnaam dan officieel luidt, liet zich eind 2021 al zien als onderdeel van een enorme stroom aan nieuwe elektrische Toyota- en Lexus-modellen. Later volgden er betere foto's, al is het met blauw en paars licht omgeven studiobeeld nog altijd wat schimmig. Nu krijgen we dan voor het eerst het interieur te zien, op één enkele, maar wel duidelijke, foto.

Dat binnenste deelt een aantal aspecten met dat van de technisch grotendeels gelijke Toyota Bz4x, maar is als geheel toch duidelijk anders. Zo lijkt het Lexus-binnenste veel meer de bestuurder centraal te zetten. Het grote touchscreen in het midden is bijvoorbeeld iets naar de bestuurdersstoel gekeerd en vormt optisch één geheel met het instrumentarium en de ventilatieroosters links daarvan. Het scherm zelf is nogal groot, net als in de nieuwe Lexus NX. Opvallend is dat het instrumentarium, of liever gezegd het tweede scherm, een stuk lager zit dan in de Toyota Bz4x. Waar die auto eigenlijk het Peugeot-voorbeeld volgt door dit scherm boven het stuur uit te laten torenen, heeft de elektrische Lexus het scherm op een gebruikelijker plek.

En dan moeten we het natuurlijk nog hebben over dat stuur zelf. Dat is geen wiel, maar een bijna rechthoekig exemplaar zoals we dat bij Tesla als 'yoke' kennen. Dit stuur zit natuurlijk ook in de Bz4x, waar het een optie is in combinatie met ‘steer-by-wire’-techniek. Of het in de Lexus wel standaard is, weten we nog niet. Op 20 april verandert dat, want dan willen de Japanners alles vertellen over de eerste geheel als EV ontworpen Lexus.