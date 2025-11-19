Ruim drie jaar geleden liet Jeep plotsklaps drie nieuwe elektrische modellen zien: de Avenger, Recon en Wagoneer S. De Jeep Avenger ging kort daarna voor de Europese markt al in productie. De Wagoneer S wordt in de Verenigde Staten al verkocht en krijgt in 2026 ook Nederlands terrein onder zijn wielen. De Recon was er nog altijd niet. Niet in de Verenigde Staten en ook niet in Europa. Tot nu.

De Jeep Avenger wordt in de Verenigde Staten niet verkocht en vooralsnog hebben we het vermoeden dat deze Jeep Recon op zijn beurt niet naar Europa komt. Wat het is: een volledig elektrische SUV op het STLA Large-platform die je moet zien als het meer offroadwaardige en dus ruigere alternatief voor de elektrische Wagoneer S. In de Verenigde Staten heeft de Recon een vanafprijs van omgerekend zo'n €56.000, de Wagoneer S is er nog geen €200 duurder. In beide gevallen krijg je daar heel wat vermogen voor. De Wagoneer S is er met 507 of 608 pk. De Jeep Recon is vooralsnog altijd 668 pk en 840 Nm sterk. Toe maar!

450 kilometer bereik

Met dat vermogen sprint de relatief bonkig ogende elektrische Jeep in slechts 3,7 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. Het accupakket is 100 kWh groot en die levert de SUV een bereik op van tot 450 kilometer. Let wel: dat is geen WLTP- maar een EPA-waarde. Die zit veelal iets dichter op de werkelijkheid.

De Jeep Recon krijgt van zijn scheppers een vleugje Wrangler mee. Zo zijn de portieren van de Recon volgens Jeep in een handomdraai verwijderbaar. Zelfs de achterste zijruiten en de achterruit zijn te verwijderen. Dat reduceert het risico op schade van bijvoorbeeld takken tijdens het betere klim- en klauterwerk. Daarbij zorgt het voor een lekker rijwindje, al helemaal als je ook de portieren verwijdert en het - optionele - Sky One-Touch Power Top opent.

In de Jeep Recon treffen we een 12-inch groot instrumentarium en een infotainmentscherm met een diagonaal van 14,5 inch. De vormgeving van het interieur is relatief eenvoudig en zorgt net als het uiterlijk voor een ruige, avontuurlijke ambiance. Zaken als een sperdifferentieel, lange veerwegen, korte overhangen aan voor- en achterzijde en diverse rijdmodi moeten ervoor zorgen dat de Recon in het terrein daadwerkelijk zijn mannetje staat.

Meer Jeep

Als de Recon niet naar Nederland komt, is het zeker niet het eerste huidige model van Jeep dat bij ons niet verkocht wordt. Zo verkoopt Jeep in de Verenigde Staten sinds kort een volledig nieuwe Cherokee, de Gladiator, de Wagoneer en de Grand Wagoneer. De Compass en Avenger zijn in Jeeps thuisland dan weer niet leverbaar. Kijken we buiten de Verenigde Staten, dan komen we de Commander als hier onbekend model tegen.