Elektrische Hongqi E-HS9 via Stern in Nederland

Het Chinese premiummerk Hongqi zet definitief voet aan de grond op de Nederlandse markt via dealerbedrijf Stern. De elektrische SUV E-HS9 wordt het eerste model van het merk in Nederland en komt in het vierde kwartaal van dit jaar onze kant op. Het prijskaartje is vooralsnog onbekend.

Dat de E-HS9 onze kant op zou komen, zat al een tijdje in het vat. Hongqi maakte eind 2020 al kenbaar de Nederlandse markt op te willen. Het bleef daarna even stil rondom de Europese ambities van Hongqi, maar in februari van dit jaar kwamen de Chinezen met de aankondiging dat de E-HS9 naar Noorwegen kwam. Nu kan Nederland door de samenwerking met Stern aan het lijstje toegevoegd worden. Stern, een dochteronderneming van de Zweedse Hedin Mobility Group, gaat namens Hongqi de import, verkoop, en aftersales-diensten in ons land verzorgen. Dat begint al spoedig, want nog dit najaar moeten de eerste exemplaren van de E-HS9 aan Nederlandse klanten geleverd gaan worden.

Hongqi is onderdeel van het Chinese staatsbedrijf FAW Group en één van de oudste en meest vooraanstaande automerken van China. Hoge functionarissen van de Communistische Partij laten zich graag in auto's van het merk rondrijden. De elektrische E-HS9 begeeft zich met zijn lengte van 5,2 meter - ongeveer even lang als een Mercedes-Benz GLS - in de hoogste regionen van de markt. Standaard heeft de SUV twee elektromotoren met een totaal systeemvermogen van 436 pk. Het accupakket heeft in de basis een nettocapaciteit van 76,5 kWh, waarmee je een actieradius van 396 WLTP-kilometers moet kunnen halen.

Naast die standaardversie wordt de E-HS9 ook leverbaar met een krachtigere aandrijflijn met 551 pk, een accupakket van 90 kWh en een WLTP-actieradius van 465 kilometer. Die versie moet in 4,9 seconden van 0 tot 100 km/h kunnen sprinten.

Voorlopig is de E-HS9 het enige model van Hongqi dat naar Nederland komt. De Nederlandse prijzen van de beide versies van de Hongqi E-HS9 zijn nog niet bekend. In Noorwegen staat de elektrische kolos vanaf omgerekend €61.750 op de prijslijst. Ter vergelijking: de veel kleinere Mercedes-Benz EQC kost in Noorwegen ruim €65.000. Als Hongqi de E-HS9 ook voor ongeveer die prijs in de Nederlandse markt kan zetten, is dat een behoorlijk scherpe aanbieding.