Elektrische Hongqi E-HS9 nu ook in Europa

Het vroeger aan hoge functionarissen voorbehouden Chinese merk Hongqi is in Europa gestart met de levering van de elektrische E-HS9. De E-HS9 is net zo groot als de Mercedes-Benz GLS, maar is in ieder geval in Noorwegen goedkoper dan de kleinere EQC.

Hongqi is het premiummerk van het Chinese staatsbedrijf FAW Group. Hongqi ken je wellicht vooral van de Chinese staatslimo's en de auto's die het puur en alleen aan hoge overheidsfunctionarissen leverde, maar het bedrijf levert inmiddels al even ook een hele reeks modellen aan particulieren. De E-HS9 is de grootste van het stel. De eerste exemplaren worden nu in Noorwegen geleverd, tijd om zijn prijzen onder de loep te nemen.

De Hongqi E-HS9 is een 5,2 meter lange elektrische SUV die daarmee net zo fors is als de grootste SUV die Mercedes-Benz levert: de GLS. De basisversie van de E-HS9 heeft twee elektromotoren die ieder 217 pk en 300 Nm leveren, units die hun energie putten uit een 84 kWh (76,5 kWh netto) accupakket. Met die aandrijflijn zoemt de instapper al in 6,5 seconden naar de 100 km/h. Interessanter is de actieradius. Hongqi geeft aan dat de E-HS9 396 WLTP-kilometers ver komt op een volle accu. Het maximum laadvermogen bedraagt 100 kW. De E-HS9 heeft in standaardtrim al een hele reeks actieve- en passieve veiligheidssystemen aan boord. Autopilot soft- en hardware is aan boord en de auto is voorzien van een digitale klokkenwinkel, een 16,5-inch infotainmentscherm en ga zo maar door. Wat al dit moois kost? In Noorwegen minder dan de veel kleinere (-45 cm) Mercedes-Benz EQC.

Hongqi heeft de E-HS9 in Noorwegen namelijk voor omgerekend € 61.750 op de prijslijst gezet, tijdelijk geldt zelfs een introductieprijs van €59.750. De Mercedes-Benz EQC is er in Noorwegen vanaf ruim €65.000. Hongqi levert de E-HS9 in Noorwegen niet aleen als Comfort, maar ook als luxueuzere Premium en Exclusive. Die hebben niet alleen een hogere standaarduitrusting - compleet met soft-close portieren - maar ook een krachtigere aandrijflijn én een groter accupakket. Aan de voorzijde zit een 217 pk en 300 Nm sterke elektromotor, achter een exemplaar met 333 pk en 450 Nm. In 4,9 tellen sprint hij naar de 100 km/h. Dankzij het grotere accupakket dat 99 kWh (netto 90 kWh) meet, moet het tweetal 465 kilometer (WLTP) kunnen afleggen. De Premium - net als de Comfort een zevenzitter - kost omgerekend minimaal zo'n €69.800. De Exclusive is een zeszitter met een weelderig interieur waarvoor Hongqi in Noorwegen minstens zo'n €77.750 wil ontvangen.

Hongqi heeft plannen om zijn E-HS9 ook in andere Europese landen in de showrooms te parkeren. Aangezien Nederland een van de Europese landen is waar de EV relatief snel integreert, is het aannemelijk dat hij hierheen komt. Uiteraard krijgt de E-HS9 in Nederland andere prijzen, maar dat Hongqi hem aantrekkelijk positioneert, staat buiten kijf.