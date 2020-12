Elektrische Hongqi E-HS9 naar Nederland

De lijst met Chinese merken die de Europese automarkt willen veroveren, wordt weer een stukje langer. Kort geleden was het Seres dat zijn Europese ambities kenbaar maakte en ditmaal is het Hongqi dat zijn elektropijlen op de Europese consument heeft gericht.

Hongqi is een van de bekendere Chinese automerken. Het is een van de vele merken die het Chinese staatsbedrijf FAW Group in zijn portfolio heeft. Hongqi werd eind jaren vijftig opgericht en mag zich daarmee een van de oudste Chinese automerken noemen. Hongqi ken je wellicht vooral van de voor hoge overheidsfunctionarissen bestemde sedans die het produceerde. Ook anno 2020 heeft Hongqi nog statige staatslimo's als de L5 en L9 op de menukaart staan, maar het bedrijf bouwt ook SUV's als de HS5 en HS7. De grootste SUV van het merk is de E-HS9, een volledig elektrische SUV die ook naar Europa komt!

De nog kakelverse Hongqi E-HS9 werd enkele maanden geleden in China gepresenteerd als productieversie van de E115 Concept. De E-HS9 is 5,2 meter lang, 2,01 meter breed en 1,73 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich maar liefst 3,11 meter. Wat formaat betreft is de E-HS9 dan ook vergelijkbaar auto's als de Land Rover Range Rover. Honqi levert de E-HS9 als vierzitter, maar heeft ook zes- en zevenpersoonsversies van de SUV. De vierwielaangedreven E-HS9 heeft in de basis twee elektromotoren die elk goed zij voor 218 pk en 350 Nm. De topversie krijgt een 218 pk sterke elektromotor op de vooras, en een 350 pk sterk exemplaar op de achteras. Volgens Hongqi is de E-HS9 in staat om in minder dan vier seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Relevanter is het accupakket. De in de bodemplaat van de auto verwerkte batterijen leveren de elektrische SUV 92,4 kWh aan elektrische longinhoud op, goed voor een range van 510 kilometer. Let wel, dit is gemeten volgens de niet erg nauwkeurige NEDC-cyclus.

Nu het goede nieuws: de Hongqi E-HS9 komt naar Europa. De SUV wordt als eerste in Noorwegen aangeboden waar distributeur zich over de elektrische SUV buigt. FAW Group heeft ook plannen om de rest van Europa van Hongqi's te voorzien. Hongqi bevestigt aan AutoWeek dat het ook plannen heeft om de E-HS9 in Nederland aan te gaan bieden. Hongqi is actief op zoek naar Nederlandse dealers om een samenwerking mee aan te gaan. Verwacht ook zeker niet dat het bij de E-HS9 blijft. Hongqi geeft al aan dat het op termijn ook compacte en middelgrote SUV's en sedans in Europa wil gaan voeren.

Het aantal Chinese fabrikanten met Europese ambities, groeit gestaag. Kort geleden was het Seres dat zijn Europese plannen uit de doeken deed. Onder meer BYD komt volgend jaar naar Nederland en MG is met de elektrische ZS EV kortstondig zeer populair geweest in Nederland. Dat merk breidt nu uit met de EHS. Aiways is zojuist begonnen met de verkoop van de elektrische U5. Ook wat bedrijfswagens betreft hebben de Chinese fabrikanten de Europese markt gevonden. Zo verkoopt Maxus zijn bestellers ook al even in ons deel van de wereld.