Nog voordat Honda zelf de prijzen vrijgeeft, kan AutoWeek je al een nauwkeurige indicatie geven van wat de splinternieuwe elektrische Honda e:Ny1 in Nederland gaat kosten. Een koopje is het elektrische alternatief voor de HR-V overigens niet. Potentiële e:Ny1-kopers zien het SEPP-subsidieschip dus naar de horizon vertrekken.

In korte tijd heeft Honda zijn hybride aanbod in Nederland uitgebreid. Maar op EV-vlak is het aanbod van Honda minder groot. In Nederland is de Honda e lang de enige elektrische Honda geweest, maar die auto krijgt nu gezelschap van de e:Ny1. De Honda e:Ny1 is eigenlijk de elektrische versie van de HR-V, al zal je dat Honda zelf niet horen zeggen. AutoWeek kan je ruim voordat Honda er zelf ruchtbaarheid aan geeft al de eerste prijzen van de elektrische e:Ny1 melden.

Belangrijke kanttekening: de in dit artikel genoemde prijzen van de Honda e:Ny1 zijn de fiscale prijzen (catalogusprijzen). Dat betekent dat de bedragen exclusief kosten rijklaarmaken zijn. Reken er dus op dat je voor de all-in prijzen er nog pak 'm beet duizend euro bij moet optellen. De fiscale prijzen van de Honda e:Ny1 liggen boven de €45.000 en dat betekent dat de elektrische SUV niet in aanmerking komt voor de SEPP-aanschafsubsidie van €2.950.

De Honda e:Ny1 komt bij zijn introductie in twee uitvoeringen naar Nederland. Hij is er als Elegance en als Advance. De Honda e:Ny1 Elegance heeft een fiscale prijs van €47.600. De e:Ny1 in hoger gepositioneerde Advance-trim noteert een fiscale prijs van €51.670 achter zijn naam. Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Honda e:Ny1 een 68,8 kWh accu en een 204 pk en 310 Nm sterke elektromotor. De combinatie is goed voor een elektrisch bereik van tot 412 kilometer.

Uitrusting

De Honda e:Ny1 Elegance heeft een 10,2 inch digitaal instrumentarium en infotainmentscherm met een diagonaal van 15,1 inch. Adaptieve cruise control, over twee zones gescheiden klimaatregeling, adaptieve ledkoplampen, een inductielader, verwarmbare voorstoelen, kunstlederen bekleding en een achteruitrijcamera zijn net als Traffic Jam Assistant en 18-inch lichtmetaal standaard.

De Advance-uitvoering kost ruim 4 mille en voegt aan bovenstaande zaken toe als een verwarmbaar stuurwiel, een uitgebreid audiosysteem van Pioneer, een 360-graden-camera, Honda Parking Pilot, een elektrisch bedienbare achterklep en een glazen panoramadak.

