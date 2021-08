Elektrische Genesis GV60 onthuld

Genesis was aanvankelijk een model van Hyundai, maar de Koreanen weekten de modelnaam in 2015 los en maakten er een premiummerk van. Zodoende moet je Genesis zien als wat Lexus van Toyota, Acura van Honda, Infiniti van Nissan en DS van Citroën is. Het ooit Genesis geheten model gaat al enige tijd als Genesis GV80 door het leven en inmiddels hebben de Koreanen een uitgebreid modellenaanbod dat uit concurrenten voor de BMW 3-serie (G70), 5-serie (G80), 7-serie (G90), X3 (GV70) en X5 (GV80) bestaat. Van de G80 bestaat ook een volledig elektrische versie, maar Genesis voegt nu een type aan zijn portfolio toe dat in beginsel als EFV is ontwikkeld. We maken kennis met de elektrische GV60.

Genesis roept al enkele jaren dat het ook de Europese markt wil betreden. Die plannen worden stukje bij beetje iets concreter. Nog dit jaar komen de G80 en GV80 naar Europa en later komen daar nog de G70 en GV70 bij. De volledig elektrische GV60 waarvan Genesis vandaag het uiterlijk vrijgeeft, is ook voor de Europese markt een interessant model. In feite hebben we te maken met de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 van Genesis, maar dan met een eigen koets en een eigen interieur.

De GV60 is wellicht niet direct herkenbaar als Genesis, hoewel er aan de tekentafel wel typische Genesis-designelementen zijn toegevoegd. Zo heeft ook de GV60 gespleten koplampen en in tweeën gedeelde achterlichten. De auto zelf oogt opvallend rond en heeft een afgeknotte bilpartij. Opvallende designelementen zijn het eigenwijze hapje dat uit de C-stijl is genomen en de achterspoiler onderaan de achterruit. Vanbinnen is de EV60 typisch een Genesis en dat betekent dat het interieur zowel klassiek als modern aandoet. De EV60 heeft digitale buitenspiegels en dus vinden we tussen de deurpanelen en het dashboard losse displays waarop het beeld van de op stokjes geplaatste camera's wordt weergegeven.

De Genesis GV60 staat net als de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 op het E-GMP-platform, een modulaire en alleen voor elektrische modellen ontwikkelde basis. Wat dat betreft kan de EV60 het dus slechter treffen. Reken op accupakketten met een capaciteit van zo'n 58 en 73 kWh en op zowel vierwielaangedreven als achterwielaangedreven versies met vermogens van zo'n 220 pk tot - als de GV60 ook een extreme topversie krijgt - 584 pk.

