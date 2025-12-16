De elektrische Ford F-150 Lightning heeft Ford niet gebracht waarop het had gehoopt. De pick-up wordt opgevolgd door een model met een benzinemotor, al zal ook die voornamelijk elektrisch aangedreven zijn.

Ram heeft de stekker uit de elektrische 1500 getrokken en nu is het Ford dat zijn elektrische pick-up van de stroom haalt. De elektrische Ford F-150 Lightning werd met veel bombarie en bijbehorende hoge verwachtingen gepresenteerd, maar werd niet het succes waar Ford op hoopte. De productie van het elektrische alternatief voor de traditioneler aangedreven Ford F-150 werd meermaals teruggeschroefd en zelfs tijdelijk stilgelegd. Dat doet het binnenkort permanent: eind dit jaar verlaat de laatste Ford F-150 Lightning de fabriekspoorten van Dearborn en is het dus over en uit voor de elektrische pick-up.

De Ford F-150 Lightning krijgt wel een opvolger. Die heet Ford F-150 Lightning EREV en wordt precies wat zijn naam aangeeft: een elektrisch aangedreven F-150 met een verbrandingsmotor die als range extender fungeert. Die F-150 Lightning wordt altijd elektrisch aangedreven, maar heeft dus een benzinemotor aan boord die bijspringt om de accu op de laden. Dat accupakket is groter dan van een gemiddelde plug-in hybride, maar veel kleiner dan van een volledig elektrische pick-up. Ford belooft een pick-up met een totale actieradius van meer dan 1.125 kilometer. Dat is dus géén EV-bereik.

Ford blijft vasthouden aan de omschrijving van de uitgaande F-150 Lightning als 'de best verkopende elektrische pick-up van de Verenigde Staten', maar die verkopen waren dus niet hoog genoeg om het model in leven te houden. Onlangs knipte Stellantis de navelstreng van de Ram 1500 REV prematuur door. Die elektrische pick-up is nooit op de markt gekomen. Net als Ford richt Ram zich op een pick-up met elektrische aandrijving en een verbrandingsmotor als generator: de Ram 1500 Ramcharger. Die heeft een 92 kWh accupakket. De Chevrolet Silverado EV - de andere elektrische inzending van 'de grote drie' - bestaat vooralsnog wel.