In de markt voor een compacte elektrische cross-over die is overgoten met een stevig retrosausje? Dan hoef je niet tot 2025 op de Mini Aceman te wachten. Dit is de splinternieuwe Fiat 600e, een elektrische cross-over met een actieradius van ruim 400 kilometer, retrodesign én een deels klassieke naam.

Highlights Fiat 600e

Nieuwe compacte elektrische cross-over

Ruim 400 kilometer bereik

156 pk, 260 Nm

Hybride versie volgt in 2024

Vanaf net geen €35.990

De elektrische Fiat 500e krijgt gezelschap van een aanzienlijk groter maar minstens zo elektrisch alternatief: deze splinternieuwe Fiat 600e. Het betreft de tweede volledig elektrische personenauto van Fiat en duwt op termijn de 500X uit het leveringsgamma. Net als de 500X is de 600e rijkelijk bedeeld met designelementen van de klassieke én moderne 500'jes. Toch doet de auto alles anders dan die inmiddels negen jaar oude cross-over.

In tegenstelling tot de in principe nog onder FCA Automobiles tot stand gekomen Fiat 500e is deze 600e overduidelijk een vrucht van moederbedrijf Stellantis. Het is dan ook de zoveelste auto op de modulaire (E-) GMP-basis van dat immense concern. Toch is de Fiat 600e geen dertien-in-een-dozijn-modelletje geworden. Net als de Peugeot (e-) 2008, DS 3 E-Tense, Opel Mokka (Electric) en Jeep Avenger heeft de Italiaan een compleet eigen in- en exterieur gekregen.

Dat er gelijkenissen met de 500X zijn, is gezien het hoge gehalte historisch verantwoorde 500-design geen verrassing. Net als de Fiat 500e heeft de 600e ronde koplampen waarbij de bovenste en in de motorkap te vinden helft slechts uit een halve led-ring bestaat. Een laag eronder zien we semi-open ledcirkels en centraal in de deels dichte grille lezen we - net als aan de onderzijde van de achterportieren - de modelnaam: 600. Geheel volgens 500- en 500X-traditie is de kentekenplaat centraal in de achterklep onder een afdakje gehuisvest. Aan weerszijden van de 600e-bips vinden we herkenbare achterlichten die interessanter zijn dan je wellicht zou denken. Ze bestaan uit C-vormen die worden doorkliefd door een horizontaal deel. Het geheel is opgevuld door een verzameling naar het midden en naar boven toe kleiner wordende vierkantjes. Ook in de achterbumper vind je de modelnaam terug, ditmaal doorkliefd door een streep in de kleuren van de Italiaanse vlag.

Afmetingen en bagageruimte

Fiat omschrijft de 600e als 'de grote zus' van de 500e. Daaraan lijkt geen woord gelogen, de 600e is immers aanzienlijk groter. Hij meet 4,17 meter in de lengte en is daarmee ruim een halve meter langer. Met die veel kleinere 500e deelt de Fiat 600e geen techniek. Waar de genoemde Peugeot 2008 en Opel Mokka in de vorm van de 208 en Corsa ook kleinere hatchbackbroertjes en -zusjes hebben die van hetzelfde platform gebruikmaken, staat de 500e niet op dezelfde basis als de 600e. Zetten we de Fiat 600e naast zijn alternatieven binnen Stellantis, dan blijkt de Italiaanse EV 2 centimeter langer dan de Opel Mokka, 5 centimeter langer dan de DS 3 en 9 centimeter langer dan de Jeep Avenger.

De wielbasis bedraagt 2,56 meter. Die is gelijk aan die van de hierboven genoemde zustermodellen (2,56 meter). De Peugeot 2008 en Citroën ë-C4 zijn met lengtes van achtereenvolgens 4,3 meter en 4,36 meter weer een maatje groter dan de Fiat 600e en hebben verder een grotere afstand tussen de voor- en achteras. De wielbasis van de 2008 bedraagt 2,6 meter, die van de ë-C4 maar liefst 2,67 meter. De bagageruimte van de Fiat 600e bedraagt 360 liter en is groter dan die van de Mokka Electric (310 liter), Jeep Avenger (355 liter) en DS 3 E-Tense (350 liter). De Peugeot e-2008 overtreft ze met 405 liter.

409 kilometer bereik, hybride versie volgt

Het zal je niet verbazen dat de onderhuidse techniek inmiddels bekend is. Net als de opgewaardeerde versies van zijn hoogpotige EV-neefjes en -nichtjes heeft de Fiat 600e een 54-kWh accupakket en een 156 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Die combinatie is volgens de Italianen goed voor een actieradius van tot 409 kilometer. Snelladen kan met maximaal 100 kW. Met deze aandrijflijn bereikt hij in exact 9 seconden vanuit stilstand de 100 km/h. De topsnelheid van de Fiat 600e is vastgesteld op 150 km/h.

Blijft het dan bij een volledig elektrische Fiat 600e? Nee! Fiat kondigt al de komst aan van een hybride versie. Die heet Fiat 600 Hybrid en volgt medio 2024.

Interieur

Het interieur van de 600e is al net zo retro. Het dashboard komt in grote lijnen sterk overeen met dat van de kleinere 500e. Achter het stuurwiel zit een onder een ronde overkapping geplaatst 7-inch digitaal instrumentarium en centraal op het dashboard vind je het infotainmentscherm met een diagonaal van 10,25 inch. Net als bij de 500e zijn de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem ondergebracht in een strook die over de gehele breedte van het interieur loopt. Een verdieping eronder vind je - net als bij de 500e - druktoetsen waarmee je onder meer de klimaatregeling bedient, al zijn de knoppen zelf anders. De rijrichting kies je - inderdaad, net als bij de de 500e - met een stel druktoetsen lager op het dashboard. In tegenstelling tot bij de kleinste elektrische Fiat zijn het dashboard en de middentunnel met elkaar verbonden door een opbergvak. De 600e is straks leverbaar met uitgebreide sfeerverlichting en zelfs met een bestuurdersstoel met massagefunctie.

LaPrima

Fiat introduceert de 600e in twee smaken. Hij komt aanvankelijk op de markt als Red en als hoogst gepositioneerde LaPrima. De LaPrima is daarbij de klassieke, luxere variant, de Red is - je raadt het al - volledig in het rood uitgevoerd en heeft ook rode accenten in het interieur.

Prijzen Fiat 600e

De Fiat 600e heeft als Red een vanafprijs van €35.990. Voor de rianter uitgeruste Fiat 600e LaPrima ben je €40.990 kwijt. De Fiat 500e Red heeft speels gevormde stalen wielen, led-verlichting rondom, parkeersensoren achter, sfeerverlichting, een met kunstleer bekleed stuurwiel en het 10,25 inch grote infotainmentscherm. Adaptieve cruise control met Traffic Jam Assist, automatische airco en een regensensor zijn ook van de partij.

De Fiat 600e LaPrima heeft wél lichtmetalen wielen. Ze hebben een diameter van 18-inch. De LaPrima is afgewerkt met chroomkleurige accenten, heeft elektrisch verstelbare, inklapbare én verwarmbare buitenspiegels, donkerder getinte achterste zijruiten en biedt ook vanbinnen meer lekkers. Zo heeft de zesvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met een massagefunctie voor de bestuurdersstoel, een automatisch dimmende binnenspiegel, ivoorkleurige kunstlederen bekleding, extra luidsprekers, een dubbele laadvloer, velours vloermatten, navigatie, rondom parkeersensoren, een achteruitrijcamera, dodehoekdetectie, een inductielader en een elektrisch bedienbare achterklep met voetsensor. Automatisch grootlicht? Standaard. Hetzelfde geldt voor Keyless Entry.

600

Fiat heeft de modelnaam 600e uiteraard niet zomaar even bedacht. Nog voordat Fiat 'het rugzakje' 500 op de markt bracht, produceerde het vanaf midden jaren 50 tot eind jaren 60 al een 600. De Fiat 600 was er ook als 600 Multipla, waaraan de inmiddels tot cultauto gebombardeerde ribbel-MPV uit de jaren 90 zijn naam ontleent. In de tweede helft van de jaren 90 introduceerde Fiat een opvolger van de aan het begin van dat decennium op de markt verschenen Cinquecento: de Seicento. Cinquecento betekent '500' in het Italiaans en is Seicento uiteraard '600'. Die 600 en Seicento van weleer hebben in deze 600e dus een verre nakomeling, al is hij vooral de opvolger van de 500X.