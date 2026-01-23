Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Elektrische Fiat 500e duizenden euro's goedkoper, net zo duur als mild-hybride

Prijzen enorm omlaag

Fiat 500e
Fiat 500eFiat 500eFiat 500eFiat 500eFiat 500eFiat 500eFiat 500e
Lars Krijgsman

Fiat herziet het leveringsgamma van de elektrische Fiat 500e. De prijzen zakken met duizenden euro's en de vanafprijs van de elektrische 500 is nu gelijk aan die van de benzineversie.

De Fiat 500e weet niet genoeg zieltjes te winnen en dan zit er maar één ding op: een prijsverlaging. Fiat verlaagt de prijzen van de elektrische Fiat 500e dan ook stevig. De reguliere Fiat 500e was er voorheen vanaf €28.990 en mag nu vanaf €24.999 maar naar huis. We hebben het over een prijsverlaging van maar liefst €4.000. Die nieuwe vanafprijs maakt de elektrische Fiat 500e net zo duur als de nog piepjonge mild-hybride versie.

Fiat 500e

Fiat 500e, ook weer als markante 3+1.

Er verandert meer. De Fiat 500e was er voorheen namelijk als Red en La Prima. Vanaf nu is de elektrische Fiat 500e er  - net als veel andere modellen van het merk - als Pop, Icon en La Prima. De Fiat 500e met de kleine 24 kWh accu heeft een bereik van - afhankelijk van de gekozen versie - maximaal 190 kilometer. De variant met 42 kWh accu komt tot 331 kilometer ver.

Prijzen Fiat 500e - januari 2026

AccuVermogenActieradiusUitvoeringVanafprijs
500e Hatchback24 kWh95 pk190 kilometerPop€24.999
500e Hatchback24 kWh95 pk190 kilometerIcon€26.999
500e Hatchback42 kWh118 pk331 kilometerPop€27.999
500e Hatchback42 kWh118 pk331 kilometerIcon€29.999
500e Hatchback42 kWh118 pk312 kilometerLa Prima€32.999
500e 3+1 Hatchback42 kWh118 pk313 kilometerIcon€31.499
500e 3+1 Hatchback42 kWh118 pk308 kilometerLa Prima€34.499
500e Cabrio42 kWh118 pk310 kilometerIcon€32.999
500e Cabrio42 kWh118 pk299 kilometerLa Prima€35.999
Plaats een reactie
Fiat Fiat 500 Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Fiat 500 Torino | Automatische airconditioning | Cruise control

Fiat 500 Torino | Automatische airconditioning | Cruise control

  • 2026
  • 10 km
€ 28.749
Fiat 500 Torino | Automatische airconditioning | Cruise control

Fiat 500 Torino | Automatische airconditioning | Cruise control

  • 2026
  • 10 km
€ 28.749
Fiat 500 Torino | Automatische airconditioning | Cruise control

Fiat 500 Torino | Automatische airconditioning | Cruise control

  • 2026
  • 10 km
€ 28.749

Lees ook

Nieuws
Fiat 500 Hybrid

De Fiat 500 Hybrid is zelfs in Nederland goedkoper dan de EV – Back to basics

Autotest
Fiat 500 Hybrid

Test Fiat 500 Hybrid - De stap terug is in nostalgische zin leuk maar wat moet je hard werken

Nieuws
Abarth 500e

'Fiat 500 Hybrid maakt weg vrij voor Abarth met brandstofmotor'

Nieuws
Fiat 500 Hybrid

Fiat 500 Hybrid: goedkoopste bijna te bestellen, meer prijzen bekend

Nieuws
Fiat 500 Hybrid Torino

Fiat 500 Hybrid wordt vier mille goedkoper dan elektrische 500e

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.