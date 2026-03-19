Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

'Elektrische en hybride auto's sparen dagelijks 2,3 miljoen olievaten uit'

Ook een conservatievere schatting

9
9

Elektrische en deels elektrische auto's hebben vorig jaar wereldwijd 2,3 miljoen vaten olie per dag uitgespaard. Dat meldt Bloomberg.

De komende jaren groeit het elektrische wagenpark wereldwijd verder, is de verwachting. Het aantal uitgespaarde olievaten zou daardoor kunnen stijgen tot 5,25 miljoen in 2030, verwachten de onderzoekers van Bloomberg.

Denktank Ember presenteerde bijna tegelijkertijd een voorzichtigere berekening. Volgens de onderzoekers daar zijn vorig jaar elke dag 1,7 miljoen olievaten uitgespaard, terwijl dat een jaar eerder 1,3 miljoen was. Ember is er bij de berekening van uitgegaan dat plug-in hybrides vaker op benzine rijden dan op de accu.

Er is ook een voordeel voor de portemonnee. Zo heeft Europa, volgens Ember, in 2025 8 miljard dollar aan oliekosten bespaard door het elektrische rijden. Daarbij gaan de onderzoekers uit van een olieprijs van 80 dollar per vat. Voor China scheelde het zelfs 28 miljard dollar.

9 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lezersreacties (9)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.