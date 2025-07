Elektrische Ducato-basis klaar voor campers

De Fiat Ducato is bepaald geen jonkie meer, maar hij moet nog even mee. En dus blijft Stellantis nog met nieuwtjes komen. De elektrische versie kan nu sneller laden, is vanaf nu ook leverbaar met gigantische Cargobox en de Italiaanse fabriek in Atessa levert nu ook elektrische basisvoertuigen voor de camperbranche.

Als we zeggen Fiat Ducato, dan hebben we het trouwens over veel meer auto’s. Dan gaat het over alle ‘large vans’ van Stellantis Pro One, het bedrijfsonderdeel dat alle bestelauto’s en pick-ups maakt. Het gaat dus ook over de Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Toyota Proace Max en Opel Movano.

Hoewel de ontwikkelingen in de bestelautobranche in een ander tempo gaan, moeten ook bestelauto’s elektrificeren. De Fiat e-Ducato krijgt een technische update, waardoor hij voortaan met 22 kW kan laden, in plaats van 11 kW. Als hij aan een paal staat die die 22 kW kan leveren, dan laad je de 110 Kwh-batterij van leeg naar vol in zes uur. De DC-snellaadfunctie blijft ongewijzigd op 150 kW.

Koeling

Stellantis is daarnaast begonnen met de uitrol van het CustomFit-programma. Dat betekent dat bepaalde aanpassingen aan de bestelauto niet meer bij derden hoeven te gebeuren, maar reeds bij de productie in de fabriek. Denk aan een (kiepende) laadbak of koeling in de laadruimte. Er komt een uitgebreide catalogus aan opties, en als je die bestelt dan wordt de Ducato (of Jumper, Boxer etcetera) van de lijn geplukt en voorzien van de gewenste op- of ombouw. Volgens Fiat versnelt het de levering en verhoogt het de kwaliteit van de gepersonaliseerde variant. Nieuw is dat de elektrische variant nu ook leverbaar is met de Cargobox, een opbouw van 18,3 m3 of zelfs 20,5 m3 op het langste chassis. Dat is een beste verhuiswagen.

EV camperbasis

Elektrische kampeerauto’s zijn er nog bijna helemaal niet en camperfabrikanten hebben te maken met een zeer afwachtende markt. Er is weinig vraag vanuit camperaars naar elektrische campers. Het gewicht van het batterijpakket is een probleem om het uiteindelijke rijklaargewicht van een camper zo laag te houden dat je ook nog je boodschappen, water en tuinstoelen kunt meenemen. Daarnaast maken veel mensen zich nog zorgen of de actieradius niet te beperkt zal zijn. Maar vanaf nu levert Stellantis ook chassis’ met elektrische aandrijflijn aan camperfabrikanten, zodat zij ermee aan de slag kunnen.

Nog even wachten op volledig nieuw

Een compleet nieuwe bus zit er voorlopig nog niet in, ook al is dit model al bijna 20 jaar in productie. Binnenkort volgt weer een kleine update van het huidige model met nieuwe led-koplampen, andere stoelen en verbeterde rijhulpsystemen.