Dacia heeft momenteel met de Spring slechts één elektrisch model. De Dacia Spring draait al even mee, maar de Roemenen weten de goedkoopste elektrische auto van Nederland vakkundig actueel te houden. Hij is al meermaals zowel technisch als uiterlijk herzien en kreeg vorig jaar nog eens geheel nieuwe aandrijflijnen. Jarenlang keek Dacia de kat wat elektrificatie betreft uit de boom. Inmiddels zijn de mild-hybride en hybride aandrijflijnen niet meer weg te denken bij het merk en Dacia droomt zelfs van een modellengamma dat al rond 2030 uit vier nieuwe elektrische modellen bestaat.

Welke vier nieuwe modellen Dacia in 2030 in de showroom heeft staan, vermeldt het nog niet. Wél is een ervan het Dacia-neefje van de nieuwe elektrische Renault Twingo. Die auto moet een vanafprijs van minder dan €18.000 krijgen en lijkt daarmee de gedoodverfde opvolger van de Dacia Spring te worden. Lijkt. Het is goed mogelijk dat het Roemeense Twingo-alternatief naast de Spring in het gamma komt. De Spring is technisch onlangs nog grondig vernieuwd.

En de andere drie modellen dan? Dat is nog even de vraag. Dacia zegt dat de volgende generatie Sandero een 'volledig multi-energieaanbod aan aandrijflijnen' krijgt. Eerder heeft Dacia al eens aangegeven dat er in 2027 een elektrische 'variant' van de Sandero komt. Dat sluit prima op elkaar aan. Verder noemt Dacia de Sandero en Sandero Stepway geregeld losse modellen, wie weet is een elektrische variant van de volgende Sandero Stepway ook een van de vier nieuwe EV's. Dacia zou bovendien gek zijn als het niet ook van de Duster een elektrische variant of een elektrisch alternatief lanceert. Daarnaast kan Dacia altijd de Jogger, Bigster of Striker een elektrische versie of een elektrisch alternatief geven. En wat te denken van een minuscuul EV'tje dat nog onder de Spring komt te staan? Het zou zomaar kunnen!