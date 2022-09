Elektrische Cupra Tavascan vanuit alle hoeken

Cupra verkoopt momenteel slechts één model dat geen direct derivaat is van een model dat je ook bij Seat of Volkswagen kunt kopen: de Formentor. De Cupra Born is immers een sportiever ingestelde afgeleide van de Volkswagen ID3 en de Cupra Leon en Leon Sportstourer zijn natuurlijk Cupra's versies van de gelijknamige auto's die je bij Seat kunt kopen. In juni dit jaar liet Cupra tijdens een presentatie drie nieuwe modellen zien die het tot en met 2025 op de markt brengt. Een daarvan was de Tavascan, een elektrische SUV die AutoWeek je nu vanuit elke hoek goed kan laten zien.

De Cupra Tavascan is een volledig elektrische SUV en wordt de productieversie van het gelijknamige studiemodel dat Cupra in 2019 tijdens de IAA van Frankfurt toonde. Cupra liet de productierijpe Tavascan in juli dit jaar op een podium zien en gaf daarbij een enkele afbeelding vrij waarop de nieuwe elektrische SUV naast de gelijktijdig voor het eerst getoonde productierijpe Terramar en UrbanRebel reed. In de database van de World Intellectual Property Organization heeft AutoWeek patenttekeningen van de auto opgedoken waarop je de Tavascan zeer goed kunt bekijken.

Uitgebreide technische informatie van de Cupra Tavascan is er nog niet, al valt al behoorlijk in te vullen wat je van de auto kunt verwachten. De Tavascan Concept uit 2019 had immers dezelfde wielbasis als auto's als de Volkswagen ID4 en ID5, Audi Q4 E-tron en Q4 Sportback E-tron en Skoda Enyaq iV/Enyaq Coupé iV. Dat betekent ongetwijfeld dat de Tavascan op hetzelfde MEB-platform als die auto's komt te staan. Kijk dan ook niet gek op als de aandrijflijnen waarmee de Tavascan beschikbaar komt overeenkomen met die van zijn zustermodellen. Reken in ieder geval op smaken met een 77 kWh accu, al is het goed mogelijk dat ook de kleinere 52 kWh accu zijn weg naar Cupra's elektrische SUV vindt. De krachtigste versie krijgt waarschijnlijk dezelfde 299 pk sterke aandrijflijn als de GTX-smaken van de ID4 en ID5. Overigens ligt die aandrijflijn ook in de Q4 E-tron 50 Quattro en in de RS-versies van de Enyaqs.

De Cupra Tavascan staat gepland voor 2024. In datzelfde jaar brengt Cupra de Terramar op de markt, een geheel nieuwe geëlektrificeerde SUV die zowel met conventionele verbrandingsmotoren als met plug-in hybride aandrijflijnen op de internationale markt komt. De Terramar deelt zijn techniek overigens met de volgende generatie van de Audi Q3. In 2025 komt Cupra met de UrbanRebel, een compacte elektrische cross-over die ook broertjes krijgt van Volkswagen en Skoda. De long range-versie van de UrbanRebel lijkt 226 pk sterk te worden en moet zo'n 440 kilometer ver kunnen komen op een volle accu.