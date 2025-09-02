Bij de introductie van de elektrische Citroën ë-C3 werd beloofd dat de auto ooit een vanafprijs van zo'n 20 mille zou gaan krijgen. De Citroën ë-C3 'van €20.000' is er nu, maar hij kost net iets meer: €20.990.

De elektrische Citroën ë-C3 werd in 2023 geïntroduceerd met een vanafprijs van €24.290 en kost inmiddels minimaal €24.700. Tijdens de introductie beloofde Citroën dat er op termijn ook een variant van de ë-C3 zou komen met een Europese vanafprijs van zo'n €20.000. Het is die goedkopere ë-C3 die AutoWeek je voordat Citroën er zelf ruchtbaarheid aan geeft te pakken heeft. De goedkopere elektrische Citroën ë-C3 heeft in Nederland een vanafprijs van €20.990. Alles heeft zijn prijs.

De Citroën ë-C3 had tot op heden altijd een 44 kWh accu en een 113 pk sterke elektromotor. Die 'Comfort Range' geheten combinatie is goed voor een actieradius van tot 326 kilometer. Vanaf nu is de Citroën ë-C3 er ook met een eenvoudigere aandrijflijn die de Fransen 'Urban Range' hebben gedoopt. Wat die te bieden heeft: minder vermogen, een kleinere accu en dus ook een kleiner bereik. De ë-C3 Urban Range heeft een 30 kWh accu, een 83 pk sterke elektromotor en komt tot 212 kilometer ver op een volle accu.

Met zijn 83 elektropaarden bereikt de Citroën ë-C3 Urban Range vanuit stilstand in 11,6 seconden een snelheid van 100 km/h. De 113 pk sterke Comfort Range is een verwaarloosbare 0,1 tel rapper. De topsnelheid van de ë-C3 Urban Range is 125 km/h, die van de Comfort Range 132 km/h. Het wagengewicht van de ë-C3 Urban Range ligt met 1.313 kilo in totaal 78 kilo onder dat van de ë-C3 Comfort Range.

Flinke laadverschillen

Belangrijkere verschillen zien we bij de laadcapaciteiten. De ë-C3 Comfort Range kan standaard met 11 kW AC-laden en kan standaard met 100 kW snelladen. De ë-C3 Urban Range kan standaard met 7,3 kWh laden. Een 3-faselader (11 kW) is optioneel (€400). Snelladen kan standaard zelfs niet. Wie €500 bijbetaalt, kan de C3 met maximaal 30 kW DC-laden. Hou daar rekening mee.

Vanaf €20.990

De vanafprijs van €20.990 geldt voor de Citroën ë-C3 Urban Range in You-uitvoering. De ë-C3 met deze aandrijflijn is er ook als rijker uitgeruste Plus en kost dan €24.300. Deze aandrijflijn verwachten we straks ook in zustermodel Fiat Grande Panda.

Met zijn nieuwe vanafprijs van €20.990 is de Citroën ë-C3 in één klap een van de goedkoopste nieuwe elektrische auto's van Nederland. De Dacia Spring (€18.900) en Leapmotor T03 (€19.950) zijn echter nog iets goedkoper.

Prijzen Citroën ë-C3 - september 2025