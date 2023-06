De Citroën C3 is net als zijn ruimere broertje met Aircross-toevoeging én de Opel Crossland binnen de Stellantis-familie niet alleen een wat ouder model, maar ook een op oudere techniek gebaseerde auto. Onderhuids vind je immers nog techniek van de vorige generatie Peugeot 2008. Hoewel de C3 heel wat jaartjes meeloopt, doet Citroën er nog behoorlijk goede zaken mee. Citroën-topman Thierry Koskas zegt tegen Automotive News namelijk dat de hatchback in Europa goed is voor 30 procent van z'n verkopen. Dat is niet het enige interessante dat Koskas over de C3 te melden heeft.

We schreven eerder al dat Citroën dit jaar het doek trekt van een nieuwe C3. Over dat model zegt Koskas dat hij in de herfst wordt gepresenteerd. Nog interessanter is dat dat een volledig elektrische auto wordt die Citroën positioneert als een Europees antwoord op voordelige Chinese EV's. De auto - die Citroën ë-C3 gaat heten - zou namelijk een kale Europese prijs van minder dan €25.000 krijgen. Volgens Koskas wordt het een compacte hatchback met de nodige cross- en SUV-elementen.

Dat wekt enigszins het vermoeden dat de Citroën ë-C3 een model wordt in de stijl van de C3 en de elektrische afgeleide daarvandie Citroën in onder meer India verkoopt. Of dat model naar Europa komt? In theorie zou dat kunnen, al zou het dan om een voor de Europese markt aangepaste versie gaan. De nieuwe ë-C3 wordt straks wel gewoon in Europa en dus niet in India geproduceerd. Het ligt meer voor de hand dat Citroën een ander model voor de Europese markt ontwikkeld, onder meer omdat die 'exotische C3' getekend is volgens een designtaal die je al wel even van het merk kent. Kortom: hoe de ë-C3 voor Europa opdroogt, weten we nog niet. Maar dat hij aanzienlijk voordeliger wordt dan de elektrische Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric, lijkt vast te staan.