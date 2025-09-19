Het leveringsgamma van de elektrisch Citroën ë-C3 Aircross ziet er vanaf nu net even anders uit. Het prijsverschil tussen de Comfort Range en Extended Range met groter bereik wordt groter. Dat kan AutoWeek melden na een blik op de prijslijst van de elektrische cross-over.

De Citroën ë-C3 Aircross is er net als voorheen gewoon nog als Comfort Range met 113 pk en 44 kWh accu en als Extended Range met 54 kWh accu. Tot voor kort vielen beide varianten te combineren met de uitvoeringen You, Plus en Max. Daarbij fungeerde de You-uitvoering als de instapversie en was Max de rijkst uitgeruste en dus ook de duurste uitvoering.

De Nederlandse importeur knipt twee varianten uit het leveringsgamma van de elektrische Citroën ë-C3 Aircross. Het gaat om de 'dikste' uitvoering van de ë-C3 Aircross met de meest bescheiden aandrijflijn (Comfort Range) en de instapper van de ë-C3 Aircross met de grotere accu en dus het grootste bereik: de Extended Range.

Het resultaat is dat het prijsverschil tussen de Citroën ë-C3 Aircross met kleine en grote accu groter is geworden. De elektrische cross-over is er met kleine accu vanaf €27.800, terwijl de versie met de grote accu door het wegvallen van de You-uitvoering er voortaan vanaf €31.900 is (Plus).

Prijslijst Citroën ë-C3 Aircross - september 2025