De elektrische BYD Seal U is er nog maar in één uitvoering. De vanafprijs van de SUV daalt niet, maar toch is er voor duizenden euro's aan voordeel.

De elektrische BYD Seal U - en dus niet de plug-in hybride Seal U DM-I - was er tot voor kort in twee varianten. Het leveringsgamma begon bij €45.690 voor de Comfort-uitvoering met 217 pk sterke elektromotor en 71,8 kWh (netto) accu. Wie €48.690 meebracht, kreeg een Seal U Design. Ook die had 217 pk, maar combineerde dat vermogen met een 87 kWh accu. Beide versies bestaan niet meer. Er is nu nog maar één variant: de BYD Seal U Business. Daarmee heeft het Chinese merk een interessante truc uitgehaald.

De BYD Seal U Business heeft namelijk de prijs van de verdwenen instapper, maar is feitelijk de duurdere Design-uitvoering met een andere naam. Vanaf nu krijg je voor €45.690 dus een 87 kWh accupakket, een elektrisch bereik van 500 kilometer en de mogelijkheid om met 140 kW in plaats van 115 kW te kunnen snelladen. Ook de uitrusting is op niveau. We noemen: een warmtepomp, stoelverwarming, stoelventilatie, stuurwielverwarming, een glazen panoramadak, kunstlederen bekleding, een 15,6 inch touchscreen, twee inductieladers, een head-up display en een uitgebreid audiosysteem van Infinity met tien luidsprekers.