Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BYD Seal U
 
Nieuws

Elektrische BYD Seal U nog maar in één versie: duizenden euro's voordeel

De dure voor de prijs van de goedkope

Lars Krijgsman
2

De elektrische BYD Seal U is er nog maar in één uitvoering. De vanafprijs van de SUV daalt niet, maar toch is er voor duizenden euro's aan voordeel.

De elektrische BYD Seal U - en dus niet de plug-in hybride Seal U DM-I - was er tot voor kort in twee varianten. Het leveringsgamma begon bij €45.690 voor de Comfort-uitvoering met 217 pk sterke elektromotor en 71,8 kWh (netto) accu. Wie €48.690 meebracht, kreeg een Seal U Design. Ook die had 217 pk, maar combineerde dat vermogen met een 87 kWh accu. Beide versies bestaan niet meer. Er is nu nog maar één variant: de BYD Seal U Business. Daarmee heeft het Chinese merk een interessante truc uitgehaald.

De BYD Seal U Business heeft namelijk de prijs van de verdwenen instapper, maar is feitelijk de duurdere Design-uitvoering met een andere naam. Vanaf nu krijg je voor €45.690 dus een 87 kWh accupakket, een elektrisch bereik van 500 kilometer en de mogelijkheid om met 140 kW in plaats van 115 kW te kunnen snelladen. Ook de uitrusting is op niveau. We noemen: een warmtepomp, stoelverwarming, stoelventilatie, stuurwielverwarming, een glazen panoramadak, kunstlederen bekleding, een 15,6 inch touchscreen, twee inductieladers, een head-up display en een uitgebreid audiosysteem van Infinity met tien luidsprekers.

2 Bekijk reacties
BYD BYD Seal U

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost|Bruin interieur!|Panorama 360 Camera

BYD Seal U

1.5 DM-i FWD Boost|Bruin interieur!|Panorama 360 Camera

  • 2025
  • 21.552 km
  • Elektro/Benzine
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Groot & De Vries
€ 31.695
BYD Seal U 1.5 DM i-FWD BOOST PHEV AUT. 218PK LEER PANO-DAK NAVI CAMERA HEAD-UP

BYD Seal U

1.5 DM i-FWD BOOST PHEV AUT. 218PK LEER PANO-DAK NAVI CAMERA HEAD-UP

  • 2026
  • 20 km
  • Elektro/Benzine
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
VSB auto's B.V.
€ 33.450
BYD Seal U Design 87 kWh VOORRAADVOORDEEL 4900,- EURO

BYD Seal U

Design 87 kWh VOORRAADVOORDEEL 4900,- EURO

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Bochane BYD Apeldoorn
€ 44.900
BYD Seal U 1.5 218pk DM-i FWD Boost Automaat Leder / Panoramadak / Infinity sound / Adaptive cruise

BYD Seal U

1.5 218pk DM-i FWD Boost Automaat Leder / Panoramadak / Infinity sound / Adaptive cruise

  • 2026
  • 21 km
  • Elektro/Benzine
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Kooiman
€ 35.950
BYD Seal U 1.5 218pk DM-i FWD Boost Automaat Leder / Panoramadak / Infinity sound / Adaptive cruise

BYD Seal U

1.5 218pk DM-i FWD Boost Automaat Leder / Panoramadak / Infinity sound / Adaptive cruise

  • 2026
  • 26 km
  • Elektro/Benzine
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Kooiman
€ 36.450
BYD Seal U Design 87 kWh Apple carplay Leder stoelverwarming van € 49.800 nu voor €43.900

BYD Seal U

Design 87 kWh Apple carplay Leder stoelverwarming van € 49.800 nu voor €43.900

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 160kW/218pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Bochane Lelystad
€ 43.900

Lees ook

Nieuws
BYD Seal U en Ford Kuga PHEV

Niet de Ford Kuga PHEV, maar een Chinese SUV is de populairste plug-in hybride

Nieuws
BYD Seal U DM-i

Eerste BYD uit Turkije wordt géén EV

Nieuws
BYD Seal

Elektrische BYD Seal en Seal U goedkoper

Vergelijkende test
Ford Kuga vs. BYD Seal U

Een goede plug-in hybride maken kan BYD ook al - Ford Kuga Plug-in Hybrid vs. BYD Seal U DMi

Hybride auto's
Skoda Superb Hatchback

Dit zijn de beste plug-in hybride auto’s tot €45.000