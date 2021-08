Elektrische BMW iX3 vernieuwd

BMW voert een facelift door op de volledig elektrische iX3. De elektrische SUV wordt vanbinnen én vanbuiten aangescherpt. BMW spreekt zelf van een 'geheel nieuwe' iX3, maar van een generatiewissel is absoluut geen sprake. De vernieuwde BMW iX3 is per direct te bestellen.

Medio vorig jaar kwam BMW met de iX3 op de proppen, een volledig elektrische versie van de X3. Hoewel de iX3 dus pas een ruim jaar oud is, heeft de X3 zelf al meer jaren ervaring. Het huidige model werd in 2017 gepresenteerd en dus voerde BMW eerder dit jaar een facelift op zijn Q5- en GLC-concurrent door. De iX3 kan natuurlijk niet achterblijven en dus legt BMW ook die elektrische SUV nu op de snijtafel.

Voor wie de gefacelifte X3 nog op zijn netvlies heeft staan, is het uiterlijk van de aangescherpte iX3 geen verrassing. Dat betekent niet dat de LCI (Life Cycle Impulse) weinig toevoegt. Naar BMW-maatstaven is die facelift namelijk vrij vergaand. De iX3 krijgt net als de X3 een vrijwel volledig nieuw front, compleet met plattere koplampen én een fors grotere en natuurlijk weer dichte grille. De twee 'nieren' van de grille zijn voortaan visueel met elkaar versmolten en vormen één geheel. BMW geeft de iX3 zowel voor- als achter nieuw bumperwerk. Dat heeft niet alleen te maken met de facelift, ook met het feit dat BMW de iX3 voortaan altijd levert met een M Sportpakket. Ook achterop zitten nieuwe lichtunits. Ze hebben een opvallende, meer gesculpteerde vorm en een nieuwe signatuur. De behuizing van de lampen zelf is voortaan een stuk donkerder. Net als voorheen is de iX3 vanbuiten rijkelijk bezaaid met 'i Blau'-kleurige accenten. Adaptieve led-koplampen zijn standaard, exemplaren met Laserlicht-techniek zijn een optie.

Ook in het interieur van BMW waait de wind der vernieuwing. Het nieuwe dashboard is net als dat van de reguliere X3 vrijwel helemaal gelijk aan dat van de 3- en 4-serie. Net als voorheen zit er bovenop het dashboard een instrumentarium, al is het scherm nu standaard 12,3 inch groot. De software van het infotainmentsysteem zelf is tevens vernieuwd. Achter het stuurwiel zit in alle gevallen een 10,25 inch groot digitaal instrumentarium. De vormgeving van de ventilatieroosters in de middenconsole is nieuw. Voortaan zit tussen de uitstroomopeningen een klein display waarop de temperatuur wordt aangegeven. Direct eronder zitten fysieke druktoetsen om de boel mee aan te sturen. Een verdieping onder dit knoppeneilandje vind je de druktoetsen waarmee je delen van het audiosysteem bedient. De X3 en X4 zijn voor het eerst te krijgen met Driver Assistant Professional. Ook nieuw is de komst van BMW Drive Recorder (optie), een systeem dat video-opnames maakt van de directe omgeving van de auto.

Ondanks dat BMW de vernieuwde iX3 een 'geheel nieuw' model noemt, is het dat niet. Ook de aandrijflijn is namelijk gelijk aan die van de vorig jaar geïntroduceerde iX3. Ook nu heeft de elektrische SUV dus een 286 pk en 400 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Daarmee stamp je de iX3 in 6,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h en daarmee is hij op die sprint slechts enkele tienden minder kwiek dan de X3 30i (6,4 seconden). Wie dergelijke sprintcijfers niet probeert te benaderen, moet 461 WLTP-kilometers uit het accupakket kunnen persen. Dat pakket ligt in de bodem en heeft een nettocapaciteit van 74 kWh (bruto: 80 kWh). Het maximum laadvermogen bedraagt 150 kW en dat betekent dat je in tien minuten zo'n 100 kilometer kunt bijladen. De topsnelheid bedraagt een voor een EV heel acceptabele 180 km/h.

De vernieuwde iX3 is per direct te bestellen en heeft een vanafprijs van €69.000. Hij komt beschikbaar als Executive en High Executive. Voorheen stond de iX3 vanaf €67.500 in de orderboeken. Zoals gezegd profiteer je nu standaard van het M Sportpakket, dus je krijgt daadwerkelijk iets extra's voor je grotere investering. De iX3 rolt in het Chinese Shenyang van de band waar het samenwerkingsverband BMW Brilliance Automotive een fabriek heeft staan.