Elektrische BMW i5 Touring bevestigd, ook iX2 op komst

Steeds meer autofabrikanten wagen zich aan een elektrische stationwagon. Met de 5 Electric was MG aanvankelijk de eerste, maar inmiddels zijn auto's als de Opel Astra Sportstourer Electric en Peugeot e-308 SW al aangekondigd en weten we ook dat Volkswagen en Audi met elektrische stationwagons komen. Ook het Chinese Nio heeft een dergelijk model in het vat zitten. Wat blijkt? Ook BMW komt met een elektrische stationwagon.

Bij heeft een druk jaar voor de boeg. 2023 is namelijk het jaar waarin we niet alleen kennismaken met een compleet nieuwe 5-serie, maar ook met een nieuwe generatie van de X2. Van beide modellen komen ook elektrische i-derivaten. De elektrische versie van de X2 gaat logischerwijs iX2 heten en wordt nog voor het eind van dit jaar gepresenteerd, zo meldt BMW. Ook het elektrische equivalent van de 5-serie komt nog dit jaar: de i5. Zoals de iX2 een elektrische versie van de X2 is en de i7 feitelijk een 7-serie met een elektrische aandrijflijn is, wordt de i5 dus een elektrische versie van de 5-serie. De nieuwe BMW 5-serie met verbrandingsmotoren komt uiteraard ook weer als Touring en ook daar komt een elektrische versie van, zo laat BMW weten. Met die BMW i5 Touring heeft het merk straks een belangrijk streepje voor op concurrent Mercedes-Benz. De BMW i5 Touring staat voor 2024 op de rol.

In het segment van de 5-serie heeft Mercedes-Benz de E-klasse. Daarnaast voert Mercedes-Benz met de EQE een volledig elektrisch model dat in dezelfde klasse opereert, maar dat geen enkel moertje of schroefje met de E-klasse deelt. De EQE is er als gelikt gelijnde vijfdeurs en heeft in de vorm van de EQE SUV een SUV-broer. Een elektrische station heeft Mercedes-Benz straks dus niet, in tegenstelling tot BMW én Audi. Audi komt op zijn beurt namelijk met een productieversie van de A6 e-tron Avant Concept. Dat studiemodel geeft met zijn naam natuurlijk direct weer in welke klasse hij terecht komt.

i5

De BMW i5 - die BMW voor de gelegenheid alvast met een doek erop laat zien - staat dus niet op een in de basis voor EV's bestemd platform. Hij deelt immers z'n platform met de 5-serie die ook met mid-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen beschikbaar komt. Er komt natuurlijk weer een nieuwe M5, maar ook van de i5 komt volgens BMW een zogenoemde performanceversie. Reken wellicht op de komst van een BMW i5 M50.