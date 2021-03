Elektrische BMW i4: tot 590 kilometer actieradius

BMW breidt zijn gamma dit jaar uit met de volledig elektrische i4. Die elektrische BMW i4 is nu uitgebreid in beeld gebracht. BMW deelt daarbij ook de definitieve specificaties van zijn elektrische Gran Coupé.

BMW kiest ervoor om zijn bestaande modellen beschikbaar te stellen met verschillende soorten aandrijflijnen. Power of Choice, noemt het merk dat. Een voorbeeld daarvan is de iX3, de elektrische versie van de X3. De X3 is namelijk ook verkrijgbaar met benzine- en dieselmotoren en zelfs een met een plug-in hybride aandrijflijn. BMW tilt nu alvast de i4 op het podium, in feite de elektrische versie van de nog te onthullen 4-serie Gran Coupé.

De BMW i4 komt nog dit jaar op de markt en als we de cijfers mogen geloven die we nu krijgen voorgeschoteld, belooft die elektrische Gran Coupé behoorlijk capabel te worden. De i4 komt op later dit jaar in verschillende versies op de markt. Daar zit ook een M Performance-versie tussen. Géén hardcore M dus, maar wel een bijzonder rappe. De BMW i4 perst tot 590 kilometer actieradius uit zijn niet nader gespecificeerde accupakket. De krachtigste variant, ongetwijfeld de aangekondigde M Performance-uitvoering, krijgt een 530 pk sterke aandrijflijn, genoeg om de gelikt gelijnde EV in zo'n 4 tellen aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Uitgebreide specificaties van de verschillende varianten van de i4 volgen binnen enkele weken.

Het uiterlijk van de elektrische BMW i4 zal niemand steil achterover doen slaan van verbazing. Vorig jaar rond deze tijd liet BMW de Concept i4 namelijk al zien. Wie BMW's concept-cars enigszins kent, weet dat de uiteindelijke productieversies er zelden heftig van afwijken. De i4 is geheel volgens traditie van het elektrische i-label aangekleed met blauwe accenten en heeft onder meer specifiek bumperwerk en aerodynamisch lichtmetaal. Denk de typische i-details weg en denk er een open in plaats van gesloten grille bij en je ziet direct hoe de nieuwe BMW 4-serie Gran Coupé later dit jaar opdroogt.

Meer op komst

BMW heeft overigens nog meer elektrisch nieuws in de pijplijn zitten. Zo krijgt de 3-serie een volledig elektrische i3 naast zich en ook vlaggenschip 7-serie krijgt een elektrisch broertje. In tegenstelling tot de iX3, i3 en i4 staat die i7 genoemde elektrische topsedan wél op een volledig eigen platform. Daarover lees je hier meer. In de tweede helft van dit jaar komt overigens ook nog de iX op de markt. De volledige onthulling van de i4 volgt zoals gezegd later.