Elektrische auto's van Stellantis zijn straks zuiniger, lichter én betrouwbaarder

Meervoudig verbeterd

2
Peugeot e-3008 IBIS
Stellantis IBISStellantis IBISStellantis IBISStellantis IBISStellantis IBIS
Lars Krijgsman

Stellantis heeft een prototype van een veelbelovende elektrische Peugeot e-3008 op pad gestuurd. Het rijdende experiment is een voorbode van wat er komen gaat en is sterker, zuiniger, lichter én minder complex dan de huidige elektrische modellen van het gigantische concern.

Samen met Saft - een dochteronderneming van TotalEnergies - werkt Stellantis achter de schermen al jaren aan een stukje techniek dat het IBIS noemt. IBIS staat voor Intelligent Battery Integrated System en belooft toekomstige elektrische auto's van Stellantis op diverse vlakken te verbeteren. Stellantis heeft een 'met IBIS' uitgeruste elektrische Peugeot e-3008 op pad gestuurd en de cijfers liegen er niet om.

Stellantis IBIS

Zoveel mogelijk bij elkaar ín het accupakket.

Al medio 2023 schreven we een uitgebreid artikel over Stellantis' IBIS-concept. In een notendop: bij een elektrische auto volgens de IBIS-opzet worden de functionaliteiten van de omvormer en de lader geïntegreerd in de accu. De architectuur kan overweg met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), met als gevolg dat de stroom direct aan de motor geleverd kan worden.

De IBIS-hardware levert de elektrische Peugeot e-3008, die als testauto de weg op is gestuurd, heel wat voordelen op. Zo moet de accu onder meer 10 procent efficiënter zijn dan bij een niet-IBIS-accu van gelijk formaat. Daarbij is de aandrijflijn door de afwezigheid van een omvormer en lader 40 kilo lichter en een stuk compacter, wat zo'n 17 liter vrijmaakt om op een andere wijze te gebruiken.

Meer voordelen: de e-3008 met de nieuwe technologie profiteert van 15 procent kortere laadtijden én moet eenvoudiger in onderhoud zijn. Volgens Stellantis is de kans op problemen met de aandrijflijn ook nog eens driemaal zo klein en de levensduur van de batterij zou zelfs 'meerdere jaren' langer zijn dan die van de huidige accu's. Daar komt bij dat ook een 15 procent sterkere elektromotor bij het IBIS-feestje hoort. Die levert in deze elektrische Peugeot e-3008 dan ook 234 pk.

In 2023 gaf Stellantis aan dat de eerste productiemodellen 'met IBIS' nog voor 2030 te koop moeten zijn.

Peugeot Peugeot 3008 Elektrische Auto

