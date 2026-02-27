Elektrische auto's spelen ook bij overheidsdiensten een steeds grotere rol. Hier in Nederland ook al. Het gebruik van een elektrische auto als politieauto levert echter nog wat obstakels op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opladen, dat natuurlijk meer tijd in beslag neemt dan het voltanken van een brandstofauto. Volgens het Oostenrijkse politiekorps zijn de moeilijkheden die EV's met zich meebrengen voorlopig nog reden om ze niet in te zetten als politieauto's, zo meldt AutoBild aan de hand van berichtgeving van Kurier.

Het Oostenrijkse ministerie van Binnelandse Zaken gaf in 2023 het startschot voor een onderzoek hiernaar en de Oostenrijkse politie nam vervolgens 22 Volkswagens ID3 en ID4 in gebruik én een Porsche Taycan. Het lijkt erop dat ze blij zijn dat die weer weg mogen, want er worden tal van nadelen gemeld. Zo vonden de agenten de auto's niet snel genoeg, waren de remmen niet voldoende geschikt voor snelle ritten en was er ook een gebrek aan opbergruimte in de auto's. Opvallend: de bediening via touchscreens viel ook niet bepaald in de smaak en zorgde volgens de politie voor problemen tijdens het rijden. Het grootste struikelblok was echter nog de actieradius.

Je kunt je bij het gros van de kritiek mogelijk wat voorstellen, maar het is wel vreemd dat snelheid een probleem was als er ook met een Porsche Taycan is getest. Die biedt tegelijkertijd juist nog weer minder ruimte dan de twee Volkswagens, dus wellicht was hij daarom juist ook weer niet geschikt. De conclusie van de Oostenrijkse politie is dat EV's voorlopig hooguit geschikt zijn als koeriersvoertuigen bij de politie, maar niet als auto's die ook op hoge snelheid ergens heen moeten of voor achtervolging ingezet kunnen worden. Ook hier in Nederland worden er voorlopig nog geen elektrische auto's ingezet als basispolitievoertuigen, maar hybrides. De 'snelwegpolitie' rijdt hier al helemaal niet met een EV. Er is net een dikke Mercedes-Benz diesel in gebruik genomen als 'SIV'.