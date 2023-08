Elektrische auto wordt nog vooral zakelijk gereden

Het aantal elektrische auto's in Nederland is flink gegroeid in de afgelopen jaren. Dat komt, zoals je vast al weet, vooral door zakelijke rijders. Maar hoe zijn de verhoudingen tussen privé en zakelijk gereden elektrische auto's nou ongeveer in het totale Nederlandse wagenpark? AutoWeek heeft om een antwoord te geven op die vraag studie gemaakt van cijfers van de Bovag, RDC, de Rai Vereniging en de VNA.

Je hoort het vast wel eens; 'elektrisch rijden is vooral iets voor de zakelijke rijder'. Dat klopt als een bus en is ook vrij algemeen bekend. In het verleden bleek immers bij verkoopcijfers al regelmatig dat particulier verkochte elektrische auto's een minderheid vormen. Dat vertelt echter niet het hele verhaal, want je hebt ook nog elektrische private leaseauto's. Nog lastiger is om de actuele verhoudingen tussen privé en zakelijk gereden elektrische personenauto's in beeld te krijgen. Daarvoor moeten we het totaal aantal actuele registraties van elektrische auto's onder de loep nemen en vervolgens bekijken hoe die auto's geregistreerd staan.

AutoWeek vroeg daarom cijfers op bij de Bovag (en RDC) en de Rai Vereniging. Met behulp van cijfers van de VNA over private lease in 2022 konden de verhoudingen verder toegespitst worden, waardoor er een globaal beeld van de verhoudingen tussen privé en zakelijk gereden elektrische auto's te vormen is. Wat blijkt: zo'n 23 procent van de volledig elektrische auto's in Nederland is in privébezit. Daar komt nog bijna 4,5 procent elektrische private leaseauto's bij, waardoor je in totaal op zo'n 27 procent puur privé gereden elektrische auto's uitkomt. Alles bij elkaar gaat het om ruim 130.000 auto's. Het totale aantal personenauto's in Nederland is 9,35 miljoen.

Wordt de rest dan puur zakelijk gereden? Nee, dat niet. Zakelijk geleasete auto's of (bij ZZP'ers bijvoorbeeld) zakelijk gekochte auto's kunnen natuurlijk ook deels voor particuliere kilometers worden ingezet. Voor welk deel die particulier ingezet worden is niet te becijferen. Ruim 10 procent van de elektrische auto's staat geregistreerd als 'klein zakelijk', dus bijvoorbeeld op een eenmanszaak. Bijna 65 procent van de elektrische auto's hoort bij een vloot, is geregistreerd door een leasemaatschappij of is van een leasebedrijf maar staat op naam van een bedrijf of persoon. Tenslotte heb je nog een krappe 6 procent die op naam van een autodealer, -handelaar of -importeur staat. Net geen 2 procent is een huurauto.