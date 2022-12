'Elektrische auto vanaf C-segment goedkoper dan brandstofauto'

Elektrische auto's zijn over het algemeen duurder in aanschaf dan auto's met een verbrandingsmotor. Toch ben je met een elektrische auto vaak goedkoper uit, zo concludeert LeasePlan. Niet alleen in Nederland, maar in nagenoeg heel Europa.

LeasePlan heeft zijn jaarlijkse Car Cost Index gepresenteerd, een rapport waarin het de zogenoemde Total Cost of Ownership (TCO) van auto's berekent. Met TCO worden in feite de totale kosten bedoeld die je tijdens het bezit van de auto maakt. Denk aan onderhoudskosten, afschrijving, belastingen en brandstofkosten. LeasePlan concludeert dat de TCO van elektrische auto's in 18 van de 22 onderzochte Europese landen maximaal 5 procent hoger, gelijk of lager zijn dan die van auto's met een benzine- of dieselmotor. LeasePlan heeft heeft voor de operationele kosten naar de eerste vier jaar van EV-bezit gekeken, bij een gemiddeld jaarkilometrage van 30.000 kilometer.

In de Car Cost Index schrijft LeasePlan onder meer dat brandstofkosten bij een benzineauto gemiddeld goed zijn voor gemiddeld 23 procent van de totale kosten die je maakt. Bij een dieselauto ligt dat percentage op 28 procent, terwijl stroomkosten bij een EV gemiddeld slechts 15 procent deel van de totale kosten beslaan. In 18 van de 22 onderzochte Europese landen zouden de operationele kosten van compacte elektrische auto's gelijk of lager zijn dan die van auto's met een verbrandingsmotor. Voor EV's in de compacte middenklasse zou dat in 19 van de 22 onderzochte Europese landen het geval zijn.

Nederland

Volgens LeasePlan bedraagt de TCO van een elektrische B-segmenter - denk aan auto's als de Peugeot e-208 - in Nederland op jaarbasis gemiddeld €890. Voor een auto in deze klasse met benzinemotor ben je met €833 wel minder kwijt. Een dieselauto is in Nederland in deze klasse met een TCO van €921 het duurst. Kijken we naar het C-segment, dan is de EV in Nederland puur kijkend naar de operationele kosten het goedkoopst (€948). Voor benzine- en dieselauto's bedraagt de TCO in deze klasse achtereenvolgens gemiddeld €984 en €1.137. Ook in de middenklasse (D-segment) is de EV volgend LeasePlan in Nederland het voordeligst. De totale operationele kosten op jaarbasis zouden voor een EV gemiddeld €1.073 bedragen. Voor benzine- en dieselauto's achtereenvolgens €1.148 en €1.305.

Tussen de 22 in het onderzoek meegenomen Europese landen zit onder meer Nederland. Ook vinden we onder meer België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Portugal, Spanje, Zweden, Noorwegen, Ierland en Hongarije in de lijst terug. In Zwitserland is autorijden het duurst. De gemiddelde TCO van auto's - ongeacht de brandstofsoort - zou er op jaarbasis €1.313 bedragen. Op plek twee vinden we Noorwegen (€1.249). Nederland staat op de derde plek (€1.166) en behoort daarmee tot een van de duurste Europese landen om auto te rijden. In Griekenland ben je in absolute zin het voordeligst uit (€905).