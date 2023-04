'Elektrische auto te duur voor veel Europeanen'

Het lijkt een beetje een open deur: volgens de ACEA is een nieuwe elektrische auto voor veel Europeanen te duur. Wat men ermee bedoelt is dat er nogal een scheve verdeling is van de EV-verkoop binnen Europa. In Centraal-, Oost- en Zuid-Europa blijft de verkoop flink achter bij het noorden en westen.

Een nieuwe elektrische auto kopen is niet voor iedereen weggelegd, ook niet in Nederland. Sterker zelfs, een nieuwe auto is al voor heel veel mensen geen optie, laat staan een vaak nog duurdere elektrische. In andere economisch minder sterke delen van Europa is het nog veel lastiger, benadrukt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Het waarschuwt dat er meer actie ondernomen moet worden door overheden om de verkoop van EV's ook daar verder aan te jagen.

Ter illustratie schotelt de ACEA enkele opvallende cijfers voor. In meer dan de helft van de EU-lidstaten zijn elektrische auto's goed voor slechts 9 procent van alle nieuw verkochte auto's. "Die landen bevinden zich vooral in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa, waar het gemiddelde netto jaarinkomen op €13.000 is." Een heel ander verhaal is het in 'ons' deel van de EU. "De hoogste aandelen (30 procent en meer) vinden we in slechts vijf landen in het noorden en westen van Europa, waar het netto jaarinkomen gemiddeld boven de €32.000 ligt."

Een nogal scheve verdeling dus, die direct te koppelen is aan de welvaart in de landen. Geen grote verrassing wellicht, toch vindt de ACEA het nodig om enkele mogelijke oplossingen voor te schotelen. Volgens de brancheorganisatie moeten beleidsmakers het plaatsen van laadinfrastructuur versnellen, vooral in de landen waar dit duidelijk achterblijft, om de elektrische auto überhaupt aantrekkelijker te maken. Ook kan volgens de organisatie verdere subsidiëring helpen om ook in de armere landen de EV aan de man te brengen. 2035 lijkt nog ver weg, maar er is ook nog een lange weg te gaan.