Elektrische auto opladen wordt goedkoper in Zuid-Holland

Alle beetjes helpen en in dat licht is er goed nieuws voor wie in Zuid-Holland een elektrische auto wil opladen. Dat wordt in het nieuwe jaar wat goedkoper.

Bijna alles wordt alsmaar duurder. Autorijden wordt er in het nieuwe jaar ook niet goedkoper op, met onder meer hogere accijns op brandstof en een hogere mrb voor EV's en plug-ins. Wat er precies verandert, lees je hier. Er zijn echter gelukkig ook nog dingen die goedkoper worden. Zo gaan de kosten voor publiek laden van (deels) elektrische auto's in Zuid-Holland op veel plekken omlaag.

Het samenwerkingsverband van Zuid-Hollandse gemeenten (SGZH) dat gaat over de aanbesteding van publieke laadpalen in een groot deel van de provincie (waaronder vrijwel geheel Rijnmond en de randgemeenten van Den Haag), bevestigt de lagere tarieven vanaf 1 januari. Bij zogenoemde SGZH1.0-palen ben je nu nog 39 cent per kWh kwijt, dat wordt 36 cent. Bij SGZH2.0-laadpalen gaat het tarief omlaag van 48 cent per kWh naar 45 cent. In beide gevallen gaat het dus om 3 cent verlaging per kWh. Laad je bijvoorbeeld 50 kWh bij, dan scheelt dat dus €1,50. Niet veel, maar toch mooi meegenomen, zeker als je veel rijdt. Let wel: je hebt voor deze tarieven wel een Equans-laadpas nodig, anders krijg je mogelijk bovenop de tarieven nog te maken met servicekosten.

Meer goed nieuws? Jazeker: het tarief van 45 cent per kWh bij de zogenoemde 2.0-palen van het samenwerkingsverband gelden het hele nieuwe jaar. Dan weet je dus alvast waar je aan toe bent in 2026, als je bij die palen bijlaadt.