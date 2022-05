'Elektrische auto bij juiste energiemix schoner dan brandstofauto'

Een elektrische auto stoot zelf weliswaar niets uit, maar bij de productie gebeurt dat wel en eventueel ook bij de opwekking van de elektriciteit. Of een elektrische auto schoner is dan een vergelijkbare brandstofauto, hangt dus sterk af van de energiemix in een land. Over heel Europa gezien zit dat wel goed. Kijkend naar de gemiddelde Europese energiemix is een elektrische auto schoner dan een auto met brandstofmotor. Dat blijkt althans uit onderzoek van Green NCAP.

Is een elektrische auto nou wel echt schoner dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor? Op die vraag wil Green NCAP een antwoord geven. Dat is een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van schone auto's en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Green NCAP deed onderzoek naar hoe 'schoon' elektrische auto's en plug-in hybrides werkelijk zijn.

Het onderzoek in kwestie is een zogeheten life cycle assessment (LCA). De onderzoekers kijken dan naar de milieu-impact van een auto van productiestart tot aan het einde van de levensduur en niet alleen naar het het gebruik van de auto. De onderzoeksmethode is van het Oostenrijkse onderzoeksinstituut Joanneum Research en gevalideerd door het Zwitserse Paul Scherrer Institute. Green NCAP is voor zijn berekeningen voor de geschatte uitstoot van broeikasgassen gedurende de levensduur van een voertuig uitgegaan van een periode van zestien jaar en een uiteindelijke tellerstand van 240.000 kilometer. In totaal zijn gedurende twee jaar 61 recente modellen onder de loep genomen, variërend van stadsauto's tot aan personenbusjes. Wat niet is meegewogen, zijn milieueffecten als stikstofoxide en fijnstof.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat bij elektrische auto's de productiefase voor de meeste uitstoot zorgt, terwijl dat bij auto's met verbrandingsmotor de gebruiksfase is. De uitstootwinst van een EV ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor moet dus behaald worden bij de schone opwekking van de elektriciteit waarop de EV rijdt. In een land als Polen, waar nog veel steenkool wordt verstookt, resulteert de gebruiksperiode van een elektrische auto in meer uitstoot dan de productiefase ervan. In totaal ligt de uitstoot van een EV daar dus nog hoger dan bij een auto met verbrandingsmotor en is elektrisch rijden dus nog niet schoner. Uitgaande van de gemiddelde Europese energiemix, slaat de wijzer echter wél in het voordeel van de elektrische auto uit.

Plug-in hybrides

Regelmatig wordt gezegd dat plug-in hybrides ondanks hun deels elektrische aandrijving eigenlijk heel vervuilend zijn. Er zijn volgens de onderzoekers wel scenario's denkbaar waarin de totale uitstoot van broeikasgassen van een plug-in hybride auto lager zijn dan die van een volledig elektrische auto. Dat is te danken aan het kleinere accupakket, de productie daarvan is minder belastend voor het milieu. Echter, bij het gebruik van een plug-in hybride gaat het vaak mis. In de praktijk rijden veel mensen veel met een lege accu rond en gebruiken ze dus vrijwel alleen de brandstofmotor. Daardoor is het over de hele levenscyclus gezien vanwege de uitstoot bij de accuproductie in potentie zelfs de meest vervuilende vorm van aandrijving, waarschuwen de onderzoekers.

Efficiënter stroomverbruik

Ook al zijn elektrische auto's bij een gunstige energiemix nu al schoner dan auto's met een verbrandingsmotor, er is volgens Geen NCAP nog voldoende winst te behalen met het verbruik. Dat geldt met name voor de relatief grote en zware elektrische modellen. Het primair energieverbruik houdt rekening met de verliezen die langs de keten kunnen optreden. Naast de compacte elektrische auto's zijn het vooral de diesels en middelgrote plug-in hybride modellen die op dit punt goed scoren.