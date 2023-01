'Elektrische Audi A6 E-tron en Audi A8 E-tron komen in 2024'

Waar BMW en vooral Mercedes-Benz in de hogere segmenten al aardig uitpakken met elektrische auto's, blijft het bij Audi relatief stil. De druk staat inmiddels aardig op de ketel in Ingolstadt, maar heel lang hoeven we nu niet meer te wachten op een antwoord op auto's als de EQE en EQS. Volgend jaar maken we kennis met de Audi A6 E-tron, zo begrijpt het Britse Autocar van Audi. Die elektrische A6-tegenhanger werd onlangs nog - zij het stevig gecamoufleerd - gespot. Reken erop dat die nog behoorlijk lijkt op de gelijknamige conceptauto. Er komt ook een A6 E-tron Avant en daarmee krijgt Audi iets bijzonders in handen. Van de EQE is immers geen stationwagonversie en ook van de BMW i5 Touring is vooralsnog nog geen levensteken.

Het blijft niet bij de A6 E-tron, want er komt ook een Audi A8 E-tron. Daarvan kregen we in september 2021 al een voorbode in de vorm van de Grandsphere Concept. Audi's hoofdontwerper Marc Lichte verklaart aan Autocar dat de A8 E-tron qua ontwerp behoorlijk trouw blijft aan aan die Grandsphere Concept. "De Grandsphere is een heel concrete voorbode, die niet ver af staat van de productieversie. Het zal niet één op één hetzelfde zijn, maar het zit er wel heel dicht bij." In 2024 gaat het doek eraf. De Audi A8 E-tron gaat de strijd aan met de Mercedes-Benz EQS en BMW i7 en staat - net als de A6 E-tron - op het samen met Porsche ontwikkelde PPE-platform. Op die basis verschijnt overigens ook de Audi Q6 E-tron, die nog dit jaar wordt onthuld. Het PPE-platform maakt laadvermogens van meer dan 270 kW mogelijk en een rijbereik van boven de 700 km. Veelbelovend dus.