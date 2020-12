Elektrische Atlix XT gefacelift voor onthulling

In de Verenigde Staten zijn pick-ups nog altijd booming business en steeds meer partijen zien een gat in de markt als het aankomt op elektrisch aangedreven alternatieven. Denk daarbij aan de Tesla Cybertruck, Rivian R1T en de GMC Hummer. Het in de staat Arizona gevestigde Atlis haakt graag aan op dit verhaal en heeft daarvoor sinds begin 2019 de XT in de kraamkamers staan. Een beresterke pick-up met een opvallend uiterlijk. Iets té opvallend, zo lijkt het, want vooral het front van de XT is nog even bijgeschaafd voordat-ie volgend jaar op de markt verschijnt.

Over smaak valt niet te twisten, maar Atlis heeft in ieder geval een bijzondere combinatie van klassieke lijnen en eigenzinnige creativiteit gevonden. Het oogt in ieder geval robuust en de cijfers die Atlis belooft, weerspiegelen dat. Atlis spreekt over een 0-60 mph-tijd van 5 seconden, een maximaal trekgewicht tot maar liefst 15.875 kilo (met een 'fifth wheel') en een laadvermogen tot 2.268 kilo. Afhankelijk van de versie die je kiest natuurlijk. Helemaal interessant zijn de actieradii die het bedrijf belooft. Minimaal 480 km en maximaal 800 km (EPA), opnieuw afhankelijk van de gekozen variant. Ook kun je kiezen uit een laadvloer of een open chassis voor eigen opbouw achter de dubbele cabine. Of het interieur ook nog op de schop is gegaan, wordt niet duidelijk. Op eerdere foto's zag ook dat er in ieder geval veelbelovend uit (zie hieronder).

Volgend jaar moet de Atlis XT de lokale markt betreden. Atlis belooft een vanafprijs van 45.000 dollar, ofwel dik €37.000. Reken maar dat de prijs aardig oploopt als je het maximale uit de XT wil halen, maar in de basis is-ie dus relatief goedkoop. Of de nieuwkomers het ook allemaal waar kunnen maken, valt nog te bezien. Interessant is het desalniettemin zeker.