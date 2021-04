Elektrische Alpha Ace Wolf Plus heeft deurtje extra

Het beoogde modellengamma van Alpha Motor Corporation bestaat over enkele jaren uit de Ace Coupé, de Ace Jax, de Wolf en deze nieuwe variant: de Wolf Plus. Net als de 'reguliere' Wolf is de Wolf Plus een pick-up. Z'n naam geeft echter al weg dat de Ace Plus meer biedt.

De Alpha Wolf heeft twee portieren en strekt zich uit over een afstand van 4,67 meter. Deze Ace Plus heeft een langere cabine die plek biedt aan twee kleine, naar achteren openslaande portiertjes die toegang bieden tot een kleine achterbank. De Ace Plus is met z'n lengte van 5,15 meter dan ook een stuk langer dan de pick-up waarop hij is gebaseerd. De laadbak van de Ace Plus is met z'n diepte van 1,65 meter gelijk aan die van z'n kortere broer. De Wolf Plus komt volgens Alpha Motor op de markt met vier- en achterwielaandrijving. De actieradius moet zo'n 400 tot 440 kilometer bedragen. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) is in 5,9 seconden achter de rug.

Hoewel Alpha de ene na de andere variant op het Ace-thema presenteert, worden de robuust vormgegeven retrorakkers niet de eerste auto's van het bedrijf die op de markt moeten komen. De Ace-familie staat voor na 2023 gepland, eerst gaat het merk een modulaire bedrijfswagen bouwen waar niet alleen een bestelwagen en een pick-up, maar ook een SUV-achtige van komt.