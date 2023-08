Elektrische Acura ZDX deelt platform met Chevrolet

Vorig jaar onthulde Acura tijdens de Monterey Car Week in Californië de Precision EV Concept, de voorbode van een nieuwe elektrische SUV. Nu maken we in dezelfde week kennis met het productiemodel: de Acura ZDX. Van Honda’s luxemerk, maar ook van General Motors.

De opvallende afsnede van de zijruitpartij, de indeling van het front en zelfs de kleurstelling: de productie ZDX neemt vrijwel alles over van de concept-car die hem vorig jaar voorging. De Acura ZDX is een atletisch geproportioneerde SUV met een lengte van 5,02 meter. Daarmee is hij net even langer dan de SUV’s die we in Europa als erg groot zien, auto’s als de Volvo XC90 en BMW X5. De Acura is er uitsluitend met volledig elektrische aandrijflijnen, maar wel meteen in meerdere varianten. De blauwe auto is de A-spec en heeft in de basis één elektromotor, op de achteras. Die levert 340 Amerikaanse pk’s.

Er is ook een A-spec met twee motoren en vierwielaandrijving, maar het vermogen daarvan is nog niet bekend. De ZDX Type S, weergegeven in geel, heeft altijd twee motoren en ongeveer 500 pk. Hij staat op 22 in plaats van 20-inch wielen, heeft luchtvering en is uiteraard een stuk sneller, al is nog niet bekend hoe snel precies. Beide auto’s hebben een tamelijk immense accu met een capaciteit van 102 kWh. De achterwielaangedreven A-Spec komt daarmee volgens de Amerikaanse meetmethode 523 kilometer ver, de vierwielaandrijver iets minder ver en de Type S houdt het bij 463 kilometer. Andere wapenfeiten: snelladen gaat met pieken tot 190 kW en de Acura ZDX heeft een trekgewicht van bijna 1.600 kg.

Het interessantste aan deze nieuwe Acura is echter niet eens wat hij kan, maar waar hij vandaan komt. Anders dan bij andere Acura’s is dit namelijk geen volledig product van moederbedrijf Honda, maar het resultaat van een samenwerking tussen Honda en General Motors. De Acura ZDX staat op het Ultium-platvorm van GM en is daarmee een technisch broertje van onder meer de Cadillac Escalade IQ en Chevrolet Silverado EV, al is de Acura wel minder groot. In het interieur is de GM-komaf goed te zien. De knoppen op het stuur komen bijvoorbeeld overeen met die van de Silverado, maar ook elders in het binnenste zijn best wat spullen uit de GM-schappen te zien. Geen enorme ramp, wat ons betreft: het ZDX-interieur ziet er evengoed luxueus en modern uit. De elektrische Acura ZDX arriveert al begin 2024 bij de Amerikaanse dealers.