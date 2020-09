Elektrisch rijden? Laat je bijpraten door AutoWeek!

Wat zijn de voor- en nadelen van elektrisch rijden? Wat moet je weten als je een elektrische auto gaat kopen of leasen? En wat zijn kWh’s, volts en ampères eigenlijk? AutoWeek-redacteur Cornelis Kit legt het je uit op 2, 3 en 4 oktober tijdens de EV Experience in Zandvoort.

De EV experience is een driedaags evenement op het vernieuwde circuit van Zandvoort. Je kunt er rijden met de nieuwste elektrische auto’s, je kennis verruimen in een van de workshops en de verschillen ervaren tussen uiteenlopende aandrijflijnen. Want behalve volledig elektrische auto’s (en motoren) vind je er ook waterstof-elektrische auto’s. De EV Experience is geopend op 2, 3 en 4 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur. Kaarten kosten € 35 (kinderen tot 16 jaar € 8,70) en zijn hier te reserveren . Op die website vind je trouwens ook meer informatie over de activiteiten en exposanten. De elektrische auto is hard bezig de autowereld te veranderen. Los van de impact op het milieu is de techniek volledig anders dan wat we tot voor kort gewend waren, de infrastructuur eromheen is compleet anders en daardoor is de rijbeleving ook van een ander kaliber. In slechts een paar jaar tijd is de EV uitgegroeid van een rariteit tot een volwassen auto die inmiddels bij veel mensen op de keuzelijst staat. Maar juist omdat veel dingen anders dan anders zijn is het goed om te weten wat elektrisch rijden nou precies betekent.Het circuit van Zandvoort is op 2, 3 en 4 oktober gastheer van de EV Experience waar onder meer automerken, universiteiten, laadpaalleveranciers en belangenverenigingen samen komen om de laatste inzichten te delen met het publiek. AutoWeek-redacteur Cornelis Kit is van de partij en geeft drie keer per dag een live-versie van zijn bekende videocolleges ‘Cornelis Schetst’ . Op heldere wijze en met simpele tekeningen als hulpmiddel legt hij de meest gecompliceerde technische zaken eenvoudig uit. Tijdens de EV Experience vertelt Cornelis over accutechniek , de verschillen in laadsnelheden en wat nou de voor- en nadelen zijn van elektrisch rijden . De sessies worden gehouden in de Red Bull Lounge op het circuit, elke dag om 12.00, 14.00 en 14.30 uur. En na afloop is Cornelis natuurlijk beschikbaar voor al je vragen. We hopen je dan te zien! Vast in de stemming komen? Cornelis heeft al heel wat geschetst. Word wijzer op autoweek.nl/autotechniek