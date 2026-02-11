Elektrisch rijden duur? Welnee. Het kan al voor een paar duizend euro! Dan moet je wel genoegen nemen met een gebruikte elektrische auto met een beperkte actieradius.

De goedkoopste nieuwe elektrische auto is de Dacia Spring. Die kost minimaal €18.000 en biedt voor dat geld een 70 pk sterke elektromotor en een 24 kWh accu, goed voor een bereik van 225 kilometer. Wil je voor minder elektrisch rijden? Dan ben je aangewezen op een elektrische occasion. Ook die heb je in diverse prijsklassen. Van Audi's A6 e-tron met 2.500 kilometer ervaring en een prijskaartje van bijna €75.000 tot Kia's e-Soul van €7.500. Elektrisch rijden kan echter al voor nog minder geld. Voor slechts een paar duizend euro stap je in een vroege EV, al moet je daar op het gebied van rijbereik en laadvermogen wel wat concessies voor doen.

Peugeot iOn en Mitsubishi i-MiEV

De in absolute zin goedkoopste elektrische auto waarbij je de accu, in tegenstelling tot bij veel goedkope gebruikte Renaults Zoe, niet hoeft te huren is deze Peugeot iOn. Inderdaad: het Peugeot-neefje van de Citroën C-Zero dat gebaseerd is op de Mitsubishi i-MiEV. Hij heeft kei-carproporties en is dus opvallend smal en hoog. Hij kost slechts €2.950, komt uit 2012 en heeft net geen 87.000 kilometer op de teller. De Peugeot iOn was wat prestaties betreft al niet indrukwekkend en na zo'n 14 jaar is het er natuurlijk niet beter op geworden. Van de ooit opgegeven 130 kilometer actieradius blijft vast niet heel veel over en kan met maximaal 3,7 kWh laden.

Wat je ook krijgt: de eerste Peugeot met achterwielaandrijving sinds de 505. Dat klinkt natuurlijk interessanter dan het is. De iOn is minimalistisch stadsvervoer dat je leven in dit geval verrijkt met lichtmetalen wielen, airco, een eenvoudige radio én racestrepen. Liever het origineel van Mitsubishi? Voor slechts €50 extra stap je in deze witte i-MiEV met nog geen 65.000 op de teller. Eigenlijk een betere deal, al gaat het er in dit geval eerder om welk uiterlijk je het meest aanspreekt. Wij kunnen met name het wielontwerp van de Mitsubishi waarderen.

Nissan Leaf

Natuurlijk kun je in dit prijssegment niet om de eerste generatie van de Nissan Leaf heen. Het voordeligste werkende exemplaar kost €3.950, is 12 jaar oud en heeft zo'n 125.000 NAP-kilometertjes op de teller staan. Het witte exemplaar kan een bezoek aan de wasstraat gebruiken, maar volgens de adverteerder is -ie straks schoon en wel. De deuk in het linker voorscherm moet je op de koop toenemen, al valt die er wellicht voor niet al teveel geld uit te tikken. Een regelrechte parel lijkt het aan het niet werkende dimlicht linksvoor overigens niet te zijn, al is de adverteerder eerlijk genoeg die - net als de deuk - in beeld te brengen.

Wat de Leaf ook heeft: stoelverwarming voor én achter, airco en een 24 kWh accu die - toen de auto nieuw was - goed was voor een bereik van 199 kilometer. Is deze je te smoezelig? Geen probleem, er staan heel wat Nissans Leaf occasions voor minder dan €6.000 te koop, waaronder jongere exemplaren met 30 kWh accu. Die zijn ook zeker de moeite waard om te bekijken.